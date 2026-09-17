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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۴۱

اعلام حمایت آمریکا از مزدوران یمنی وابسته به عربستان

اعلام حمایت آمریکا از مزدوران یمنی وابسته به عربستان

کاردار سفارت آمریکا در یمن اعلام کرد که واشنگتن از دولت مستعفی و وابسته به عربستان حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صفحه رسمی وزارت امورخارجه دولت مستعفی، «افراح الزوبه»، وزیر امور خارجه این گروه وابسته به عربستان با «نیل هاپ»، کاردار سفارت آمریکا در عدن درباره تحولات اخیر به صورت تلفنی گفت وگو کرده است.

براساس اعلام وزارت امورخارجه دولت مستعفی یمن، در این تماس تلفنی، حمایت واشنگتن از این دولت وابسته به عربستان در آنچه رویارویی با تشدید تنش‌های انصارالله خوانده شده، اعلام شده است.

بر اساس اعلام وزارت خارجه یمن، در این تماس تلفنی، تحولات سواحل غربی یمن و تنگه باب‌المندب و همچنین پیامدهای تشدید تنش‌ها بر امنیت یمن، منطقه و کشتیرانی بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

کاردار آمریکا بدون اشاره به نقش مخرب کشورش در تنش های اخیر در منطقه ضمن ادعای این که "حملات حوثی ها [انصارالله] محکوم است"، مدعی شد که این اقدامات تهدیدی برای امنیت یمن، منطقه و کشتیرانی بین‌المللی است.

بر اساس این گزارش، دو طرف همچنین بر ادامه هماهنگی و همکاری برای تقویت امنیت و ثبات تأکید کردند.

کد مطلب 6949668

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    نظرات

    • علی IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      1 0
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      در هر کجا فتنه و بحران و جنگی هست بطور قطع ویقین پای امریکا و انگلیس درمیان هست
    • IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      1 0
      پاسخ
      حمایت شیطان بزرگ از شیطان کوچک

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