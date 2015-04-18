چگونگی پاسخ به حملات عربستان غافلگیر کننده خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «محمد البخیتی» یکی از رهبران انصار الله یمن اعلام کرد: برخی ما را به دلیل تاخیر در پاسخ به حملات ضد یمن سرزنش می کنند و من در پاسخ باید بگویم که صبوری ما در این زمینه مبتنی بر یک اقدام استراتژیک است.

وی افزود: اگر تصمیم بگیریم که به حملات سعودیها پاسخ دهیم، این تصمیم ما عواقب بسیار شدیدتری از آن که در سال ۲۰۱۰ رخ داد برای ارتش عربستان در پی خواهد داشت و این ارتش را متحمل شکست سنگینی خواهد کرد.

البخیتی همچنین افزود: شکل و چگونگی پاسخ ما به حمله عربستان بسیار غافلگیر کننده خواهد بود.

وی با اشاره به سیطره یک قبیله یمنی به پایگاه سعودی در مرز یمن که اخیرا رخ داد اعلام کرد که عربستان باید از این مسئله هراسناک باشد.

البخیتی خاطر نشان شد که که موضع انصارالله درخصوص مذاکره با گروههای یمنی تغییری نکرده است اما دشمنان این روند را متوقف کرده اند.

البخیتی همچنین اعلام کرد که روسیه و ایران برای اتخاذ راهکار در بحران یمن و توقف جنگ علیه این کشور تلاش می کنند اما عربستان مانع این تلاشهاست.

وی همچنین تصریح کرد که هرگونه ورود نیروی زمینی از سوی ارتش مصر و پاکستان به یمن این دو ارتش را با ضربات سختی مواجه خواهد کرد.​