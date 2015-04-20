اردوغان خواهان حل اختلاف با دولت ایروان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای.پی.ای، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، در واکنش به اتهام نسل کشی ارامنه -که به اقدامات امپراطوری عثمانی در سال ۱۹۱۵ میلادی نسبت داده می شود- گفت: دولت آنکارا آماده همکاری با ارمنستان است تا شاید به این ترتیب گام های مثبتی در جهت رفع اتهام نسل کشی ارامنه برداشته شود.

با این حال، وی هرگونه مذاکره درباره روشن شدن حقایق مرتبط با نسل کشی را مشروط به حل اختلاف دو کشور درباره منطقه تحت منازعه قره باغ دانست.

قره باغ منطقه خودمختاری است که دو کشور ارمنستان و آذربایجان بر سر مالکیت آن با یکدیگر اختلاف دارند و در این میان ترکیه به دلیل مناسبات دوستانه خود با دولت باکو حق را به آنها می دهد.

اردوغان در ادامه صحبت های خود مدعی شد که سیاسی کردن واقعه سال ۱۹۱۵ بدون توجه به بستر تاریخی این حادثه بیش از هر کس دیگری به ارمنه آسیب خواهد رساند.

ترکیه خواهان تشکیل تیم مشترکی متشکل از اساتید علم تاریخ شده است تا با بررسی اسناد طبقه بندی شده به حقیقت آنچه که در آخرین سال های بقای امپراطوری عثمانی روی داد، پی ببرند.