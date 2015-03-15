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۲۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۵۹

ترکیه اعلام کرد:

اروپا واقعیت‌های تاریخی را در زمینه ارامنه در نظر نمی‌گیرد

اروپا واقعیت‌های تاریخی را در زمینه ارامنه در نظر نمی‌گیرد

ترکیه به درخواست پارلمان اروپا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان، ترکیه درخواست پارلمان اروپا را از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه به طور قانونی و حقوقی محکوم کرد.

«تانجو بیلگیچ» سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه ای تاکید کرد که این درخواست نگران کننده بوده و به دور از واقعیت‌ های تاریخی است و پایه و اساس حقوقی ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه گفت چنین اقداماتی به روابط ترکیه و اتحادیه اروپا آسیب می زند و امیدهای ترک ها و ارمنی ها را برای تقویت روابط دوجانبه از بین می برد. آنکارا از شرکای اروپایی خود انتظار دارد تا به تلاشها برای حل مناقشات موجود کمک کند نه اینکه بر مشکلات بیافزاید.

کد مطلب 2518521

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