به گزارش خبرگزاری مهر ، محسن پاک آیین، سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان در گفتگوی اختصاصی با مجله گنجلیک نیوزمناقشه روابط سیاسی تهران- باکو را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: تماس های متمادی و سفرهای متقابل مقامات بلندپایه دو کشور و حمایت متقابل از یکدیگر در سازمان های بین المللی گواه بارزی بر سطح بالای روابط سیاسی فیمابین است.

وی تعداد سفرهای متقابل مقامات دو کشور در سال 2014 را قابل توجه خواند و افزود در این سال غیر از چهار دیدار روسای جمهور دو کشور،بیش از ده سفر در سطوح معاون رئیس جمهور،معاون نخست وزیر و وزیر بین دو کشور انجام شده است.

پاک آیین با تصریح بر اینکه بخاطر اراده سیاسی مسئولین دو کشور امروز امکانات بسیار خوبی برای همکاری زمینه اقتصادی فراهم شده گفت: در سایه فعالیت مستمر کمیسیون مشترک اقتصادی، در زمینه های نفت و گاز، برق، مبادله گاز ،کشاورزی و گردشگری تدابیر لازم برای توسعه همکاری های دو کشور اتخاذ شده است.

سفیر کشورمان گفت:دو کشور برای اجرای طرح های جدید و ایجاد کریدور حمل و نقل «شمال - جنوب» تلاش می نمایند و تکمیل این کریدور نه تنها برای آذربایجان و ایران، بلکه برای تمام منطقه با اهمیت است.

پاک ایین تداوم دوستی و همکاری بین ایران و آذربایجان را عاملی مهم برای ثبات منطقه خواند و افزود هردو کشور تامین امنیت و ثبات را از عوامل مهم برای توسعه می دانند و در این مسیر با یکدیگر رایزنی و همکاری دارند.

وی بر ضرورت حل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ تاکید کرد و گفت:ما وضعیت کنونی قره باغ را قابل قبول نمی دانیم. خواهان آن هستیم که این مناقشه بصورت عادلانه حل و فصل شود.

پاک آیین گفت: مناقشه قره باغ راه حل نظامی ندارد و باید از طریق سیاسی حل و فصل شود،ما هم اگر لازم باشد کمک می کنیم و ایران همیشه در کنار جمهوری آذربایجان خواهد بود.