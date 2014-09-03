پیگیر موضوع قره باغ در نشست ناتو هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه TRT، رئیس جمهوری ترکیه در دیدار امروز خود با "الهام علی اف" همتای آذربایجانی خود از پیگیری موضوع قره باغ در نشست ناتو خبر داد. در همین رابطه وی در نشست مطبوعاتی که پس از این دیدار در باکو برگزار شد گفت: در نشست ناتو وعده های داده شده به آذربایجان را پیگیری می کنیم. از کشورهای ناتو عملی شدن این وعده ها را خواستاریم.

در این نشست همچنین علی اف با اشاره به مناسبات دوستانه کشورش با ترکیه بر لزوم گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف تاکید کرد.

اردوغان همچنین با اشاره به همکاری دو کشور در زمینه انرژی اظهار داشت: در روز بیستم ماه سپتامبر گام نخست را برای ایجاد خط لوله جنوب قفقاز برمی داریم. به گفته وی اراده گسترش همکاری ها و تعمیق مناسبات در هر دو کشور ترکیه و آذربایجان وجود دارد. رئیس جمهوری ترکیه پس از دیدار با مقامات آذربایجان به منظور شرکت در نشست سران ناتو راهی انگلیس خواهد شد.