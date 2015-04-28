خبرهای خوش وزیر کار در «خوبی از خودتونه»

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شکیبا در برنامه فردا شب با وزیر کار درباره تجربههای شخصیاش از کار و همچنین خبرهای خوش آقای وزیر برای کارگران در هفته كار و كارگر گفتگو میکند.
این برنامه در قالب آیتم «خوش خبر باشی» تازهترین رخدادهایی را که موجب شادی و به وجود آمدن احساس خوب در مخاطبان میشود مورد بررسی قرار میدهد و مثل همیشه «یک پیشنهاد» ویژه هم برای مخاطبان خود خواهد داشت.
«خوبی از خودتونه» کاری از گروه اجتماعی شبکه دو است که سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته از ساعت ۲۱ و با اجرای شهرام شکیبا روی آنتن شبکه دو میرود.
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