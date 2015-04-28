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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۵۸

خبرهای خوش وزیر کار در «خوبی از خودتونه»

خبرهای خوش وزیر کار در «خوبی از خودتونه»

برنامه «خوبی از خودتونه» فردا شب نهم اردیبهشت با دعوت از علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی روی آنتن شبکه دو می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شکیبا در برنامه فردا شب با وزیر کار درباره تجربه‌های شخصی‌اش از کار و همچنین خبرهای خوش آقای وزیر برای کارگران در هفته كار و كارگر گفتگو می‌کند.

این برنامه در قالب آیتم «خوش خبر باشی» تازه‌ترین رخدادهایی را که موجب شادی و به وجود آمدن احساس خوب در مخاطبان می‌شود مورد بررسی قرار می‌دهد و مثل همیشه «یک پیشنهاد» ویژه هم برای مخاطبان خود خواهد داشت.

«خوبی از خودتونه» کاری از گروه اجتماعی شبکه دو است که سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته از ساعت ۲۱ و با اجرای شهرام شکیبا روی آنتن شبکه دو می‌رود.

کد مطلب 2564190

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