خبرهای خوش وزیر کار در «خوبی از خودتونه»

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شکیبا در برنامه فردا شب با وزیر کار درباره تجربه‌های شخصی‌اش از کار و همچنین خبرهای خوش آقای وزیر برای کارگران در هفته كار و كارگر گفتگو می‌کند.

این برنامه در قالب آیتم «خوش خبر باشی» تازه‌ترین رخدادهایی را که موجب شادی و به وجود آمدن احساس خوب در مخاطبان می‌شود مورد بررسی قرار می‌دهد و مثل همیشه «یک پیشنهاد» ویژه هم برای مخاطبان خود خواهد داشت.

«خوبی از خودتونه» کاری از گروه اجتماعی شبکه دو است که سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته از ساعت ۲۱ و با اجرای شهرام شکیبا روی آنتن شبکه دو می‌رود.