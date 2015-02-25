پیشکسوت پرسپولیس مهمان «خوبی از خودتونه»

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شکیبا امشب با فرشاد پیوس و فرزندش ماهان درباره حال خوب پیشکسوت پرسپولیس و راز پیروزی سرخپوشان برابر تیم لخویا گفتگو می‌کند.

فرشاد پیوس فوتبالیست و بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران است، او با ۱۵۳ گل زده بهترین گلزن تمام ادوار پرسپولیس است و در یک سالی که در باشگاه قطر بازی کرد نیز در لیگ این کشور به مقام آقای گل رسید.

«خوبی از خودتونه» پنجشنبه، ۷ اسفند نیز میزبان مریم افرازی خواهد بود، بانویی که با صبر و امیدواری توانست بیماری سرطان را از پای درآورد.

این برنامه در قالب آیتم «خوش خبر باشی» تازه‌ترین رخدادهایی که موجب شادی و به وجود آمدن احساس خوب در مخاطبان می‌شود را مورد بررسی قرار می‌دهد و مثل همیشه «یک پیشنهاد» شگفت انگیز هم برای مخاطبان خود خواهد داشت.

«خوبی از خودتونه» کاری از گروه اجتماعی شبکه دو است که سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته پس از خبر 20:30 و با اجرای شهرام شکیبا روی آنتن شبکه دو می‌رود.