خبرگزاری مهرـ گروه هنر: برنامه تلویزیونی «خوبی از خودتونه» به تهیهکنندگی سمانه فراهانی با این هدف پخش میشود که حال مردم را خوب کند. این برنامه روزهای سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۱ از شبکه دو روی آنتن میرود و برخلاف دیگر گفتگوهای چالشی تلویزیون میکوشد با تدارک گفتگوهای صمیمانه احوال مردم را خوب کند و به معنای واقعی به مفهوم خوبی بپردازد.
«خوبی از خودتونه» به گفته فراهانی میکوشد به اتفاقات خوب جامعه اهمیت بدهد، ساده از آنها نگذرد و به آدم هایی که کارهای خوب انجام میدهند، هدیه بدهد. گفتگوی ما با این تهیهکننده را در ادامه میخوانید:
*خانم فراهانی مدتها از پخش برنامه «خوبی از خودتونه» میگذرد، برنامهای که قرار بود حال مخاطبان تلویزیون را خوب کند. ارزیابی خودتان از این برنامه چیست، تصور میکنید به قولتان وفادار بودهاید؟
- قضاوت درباره خوب بودن برنامه بر عهده مخاطبان است، من نمیتوانم از برنامه خودم تعریف کنم، اما جالب است بگویم بچههای اتاق فرمان به من میگویند آدمها با اخم به استودیو شما میآیند و با لبخند میروند، این یعنی ما موفق شدیم حال آدمها را خوب کنیم و امیدوارم همین جایگاه را بین مخاطبان شبکه دو هم داشته باشیم.
*به نظر میرسد «خوبی از خودتونه» با وجود اینکه تجربه آزموده نشدهای برای تلویزیون است، توانسته به یک محبوبیت نسبی در بین مخاطبان شبکه دو دست پیدا کند.
- بله خوشبختانه. البته باید بگویم بخشی از محبوبیت «خوبی از خودتونه» را مدیون شهرام شکیبا هستیم، او بسیار انعطاف پذیر و هماهنگ است و برای پویاتر شدن برنامه سعی میکند به نویسندهها هم کمک کند. علاوه بر این همه تلاشش این است که اجرایی متفاوت از آنچه تا امروز در رسانه ملی از او دیدهایم، ارائه کند و به نظر من موفق هم بوده است. به هر حال آقای شکیبا امروز بخشی از خودِ «خوبی از خوتونه» شده و مخاطبان هم خدا را شکر اجرای متفاوت او را میپسندند.
*اصلا ایده تولید این برنامه چطور شکل گرفت؟
- در حقیقت ایده این برنامه در گروه امور اجتماعی وجود داشت و قرار بود که برنامهای درباره خوبی در شبکه دو ساخته بشود. اما وقتی مسئولیت تولید این پروژه به من سپرده شد، سعی کردیم طرح را پرورش داده و اثری روی آنتن ببریم که نه در شعار بلکه واقعا مردم را به تفکر مثبت دعوت میکند و اتفاقات دلپذیر را پیش چشم آنها به تصویر میکشد. طرح را پرورش داده و به کمک دوستان کار را از آنِ خود کردیم.
*برخی از منتقدان و چهرههای فرهنگی کشور معتقدند بزرگترین مشکلی که برنامههای صدا و سیما از آن رنج میبرد و تاکنون راه حلی هم برای آن یافت نشده، کمبود راهبرد کلان، دقیق و منطقی برای برنامههای روی آنتن و یا در دست تولید است، طراحی و هدف گذاری «خوبی از خودتونه» چطور اتفاق افتاد؟
- باید بگویم «خوبی از خودتونه» در اتاق فکر بزرگی متشکل از بچههای خوب و پویای روزنامهنگار در عرصههای مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و... شکل میگیرد و طراحی میشود، این گروه به سرپرستی دنیا خمامی اتفاقات خوب جامعه را رصد و سعی میکنند سوژههایی را پیدا کنند که حال مخاطبان برنامه را هم خوب کند. تلاش میکنیم به اتفاقات خوب جامعه اهمیت بدهیم، ساده از آنها نگذریم و به آدمهایی که کارهای خوب انجام میدهند، هدیه بدهیم. چشممان باز باشد و هر چیز خوبی را کشف کنیم.
اتفاقا اتاق فکر «خوبی از خودتونه» اصلا تشریفاتی نیست، ما معتقدیم اگر قرار بود به خودمان یعنی گروه تولید بسنده کنیم، حتما بعد از یک مدت به تکرار و یکنواختی دچار میشدیم، بنابراین با اعضای اتاق فکر برنامه را از میان افرادی انتخاب کردیم که روزنامهنگار و اهل رسانههای مکتوب هستند و با چشم تیزبین خود به خوبی اتفاقات پیرامون را مشاهده و پیگیری میکنند. حضور همین دوستان است که به تیم تولید انگیزه میدهد و به طراوت کار کمک میکند. این را هم بگویم که تمام تلاشمان را میکنیم تا به مرجعی برای آدمهایی تبدیل بشویم که میخواهند سفر بروند، کتاب خوب بخوانند و در زندگی نیمه پر لیوان را ببینند.
*سوژههای برنامه را چطور پیدا میکنید؟
- پیدا کردن سوژه برای ما حکم سوزن در انبار کاه را دارد، ما میخواهیم آدمهایی را به برنامه دعوت کنیم که پیش از این ماجرای زندگی آنها در تلویزیون روایت نشده و قصه آنها برای مردم تازگی دارد. سحر رضوی، محمد اشعری، میترا شکری، هدی ایزدی، احسان عمادی و حسین شریفی از دوستانی هستند که به ما سوژههای جدید پیشنهاد میدهند، دنیا خمامی کسی است که علاوه بر نویسندگی برنامه، سوژهها را پرداخت میکند و مریم رضازاده کار هماهنگی را برای ما انجام میدهد.
این را هم بگویم که ما در شروع کار بیش از صد سوژه داشتیم، اما پس از تجربه برنامهای که با دعوت از نرگس کوچولو، مبتلا به نوعی بیمار نادر پوستی روی آنتن رفت، تصمیم گرفتیم بخشی از آنها را کنار بگذاریم، به این ترتیب کار برای ما سختتر شد. اما خوشبختانه همه بچههای این گروه برنامهساز، جوان و کاربلد هستند و مرتب فهرست سوژهها را به روز کرده و موضوعات تازه پیدا میکنند.
*اما در برخی از قسمتها ما شاهد حضور چهرههای سیاسی، فرهنگی و .. در برنامه بودیم، مثلا پژمان جمشیدی، سردار طلایی، دکتر چمران، وزیر کار و ...
- بله، برنامه ما حال و هوای اجتماعی دارد، بنابراین نمیتوانیم خودمان را از اتفاقاتی که برای جامعه مهم است، جدا کنیم. با همین ایده در مواردی میزبان افرادی شدیم که مسئولیتهای مهم کشوری دارند یا چهرههایی هستند که مردم آنها را میشناسند. اما سعی میکنیم که با این افراد گفتگوی متفاوتی ترتیب بدهیم، بد نیست اشاره کنم که گفت و گوی ما با دکتر چمران و علی ربیعی وزیر کار از بهترین قسمتهای «خوبی از خودتونه» بود و با استقبال مخاطبان برنامه مواجه شد. این برای مردم جالب است که مثلا وزیر کار بچه جوادیه است و تجربه کارگری دارد. ما سعی میکنیم به بخشهایی از زندگی چهرهها سرک بکشیم که کسی از آنها آگاه نیست و شنیدنشان احساس خوبی در مخاطبان ایجاد میکند.
*گفتگوهای این برنامه تلویزیونی بر چه اساسی انجام میشود؟
- ما یکسری سوالات را از پیش طراحی میکنیم. سوالاتی که با شناخت از مهمان طراحی شده است. پیش از برنامه همه اطلاعات مرتبط به مهمان در اختیار آقای شکیبا قرار میگیرد و زیاد پیش میآید که مجری برنامه بر اساس همین اطلاعات سوالاتی را از مهمان بپرسد که به جذابتر شدن روند برنامه کمک کند.
*مجری برنامه چطور انتخاب شد؟ این نگرانی مطرح نشد که حضور شکیبا حال و هوای طنز به برنامه بدهد؟
- برای اجرای این برنامه گزینههای بسیاری را بررسی کردیم. باید بگویم «خوبی از خودتونه» یک برنامه متشخص فانتزی است و باید کسی را انتخاب میکردیم که هم اجرای شیرینی داشته باشد و هم بتواند برنامه را طوری مدیریت کند که به سمت لمپنیزم نرویم. خوشبختانه آقای شکیبا تبحر خاصی در اجرا دارد و حضورش بسیار به دیده شدن و کیفیت برنامه کمک کرد.
*به بحث تولید محتوا برگردیم، «خوبی از خودتونه» چه حرفی برای مخاطبان خود دارد؟
- ما یک برنامه فان هستیم که البته حرفهای زیادی برای گفتن داریم، مثلا اینکه مشکلات برای همه وجود دارد و باید از ثانیه ثانیهای که خداوند به ما هدیه داده استفاده کنیم. ما معتقدیم به همه انسانها فقط یک بار فرصت زیستن هدیه میشود و چه بهتر که مشتمان را باز کنیم و اجازه بدهیم مشکلات بروند و در شرایط سادهتری حل بشوند. آدمهایی که به برنامه ما میآیند به دیگران یادآوری میکنند که واقعا روزهای بد رفتنی است و نباید زندگی را کم ارزش تلقی کرد. ساده و کوتاه اینکه «حال مردم» را خوب کنیم.
*و حال مردم را خوب کردید؟
- همیشه نه، پیش از این هم گفتم پروژه «خوبی از خودتونه» تجربه آزموده نشدهای در تلویزیون بود. البته گاهی هم پیش آمد که نتیجه مورد نظر را نگرفتیم. مثل وقتی که نرگس کوچولو مهمان ما بود، از هر راهی که رفتیم برنامه فضای حزن آلودی داشت و نتوانستیم حال خوشی برای مخاطبانمان رقم بزنیم. جالب است که بگویم این قسمت یکی از پر مخاطبترین برنامههای «خوبی از خودتونه» شد، بیشترین بازخورد را از مردم دریافت کردیم که یا میخواستند کمک مالی کنند و یا شیوههایی را توصیه میکردند که به درمان بیماری نرگس کمک کند. گرچه این قسمت تلخ از آب در آمد و باعث شد بسیاری از سوژهها را حذف کنیم، اما تیم تولید تحت تاثیر قرار گرفتند، چون با تمام وجود لمس کردیم که مردم ایران چقدر دستشان به کار خیر میرود و این اتفاق خوبی است.
*گاهی سوژهها و حال و هوای «خوبی از خودتونه» برنامه «ماه عسل» را برای مخاطبان تداعی میکند، این شباهت اتفاقی است؟
- این دو برنامه با رویکرد متفاوتی تولید میشوند. به اعتقاد من حال و هوای مشابهی هم ندارند. مهمانان ما امیدوار هستند، حالشان خوب است و تلاش میکنند حال مردم را هم خوب کنند. فضای برنامه ما سرگرم کننده است، ما در برنامه «نرگس کوچولو» کمی به «ماه عسل» نزدیک شدیم، اما باید بگویم در حقیقت ما مشغول آزمون و خطا هستیم. سوژههای جذاب بسیاری داشتیم که فقط به این علت که گفتگوی ما با آنها تلخ میشد، کنارشان گذاشتیم. واقعیت این است که بعضی از سوژهها را هر چه هم بچرخانید تلخ میشوند، ما قرار نیست به تلخی بپردازیم. میخواهیم حال مردم را با اتفاقات خوب، خوب کنیم.
البته بگویم که نمیخواهیم تلخیها را هم انکار کرده و یا نادیده بگیریم، میخواهیم این سوژهها را به دیگرانی بسپاریم که این حوزه را برای فعالیت انتخاب کردند و شاید در این حوزه بهتر از ما هم کار میکنند. ما میخواهیم فرصتی برای فراغت مردم و خوب شدن احوال آنها فراهم کنیم.
*استودیو «خوبی از خودتونه» چهرهها و آدمهای بسیاری را به خود دیده است. آدمهایی با قصههای باور نکردنی، شخصیتهایی که برای بسیاری از مخاطبان به ویژه دهه شصتیها خاطره انگیز هستند و... از میان این شخصیتها کدام برنامه برای شما جذابتر بود؟
- بله، شخصیتهای زیادی بودند که آمدنشان حال و هوای خود گروه تولید را هم عوض کرد، مثلا سردار صفایی، بزرگواری که در زمان جنگ تحمیلی به عنوان شهید به سردخانه منتقل میشود و از مرگ باز میگردد. یا سعید رامین که یکی از الهام بخشترین شخصیتهای زندگی من بود و پس از آن برنامه تا صبح خدا را شکر میکردم. رامین یک جوان رعنا و ژیمناست گچسارانی است که سر کار قطع نخاع میشود اما انگیزه فوق العادهای برای زندگی دارد و هنوز هم به عنوان مربی فعالیت میکند. یا مثلا مریم افرازی که سرطان را مغلوب کرده بود، امام جمعه آبادان، کاظم دلخوش نماینده شعرخوان مجلس، علی ربیعی وزیر کار، بچههای مریخی، حضور تیم حرفهای کلاه قرمزی که خودمان را هم ذوق زده کرد، یا افتخاری که بیژن بیرنگ به ما داد و به استودیو آمد. خیلی از قسمتهای «خوبی از خودتونه» برای ما و مردم تاثیر گذار و خاطره انگیز بود و این مسئله انگیزه فوق العاده قوی برای ادامه راه در ما ایجاد میکند.
*از اتفاقات غیر منتظره بگویید.
- مسائل زیادی برای یک برنامه زنده اتفاق میافتد که غافلگیرکننده است، اما مهمترین آنها لغو شدن مهمانها در دقیقه نود است. مثلا ما چند هفته پیش تصمیم گرفتیم که پیروزی پرسپولیس را جشن بگیریم اما مهمان ما ساعت ۶ بعد از ظهر به ما اطلاع داد به دلیل بیماری فرزندش نمیتواند در برنامه حضور پیدا کند و تمام تیم پرسپولیس هم به کنسرت دعوت بودند! این قابل تحسین است که پدری نگران فرزندش بشود اما تصور میکنید که چه استرسی به تیم تولید وارد شد؟ گرچه این اتفاقات ناگزیر است و شاید شیرینی کار زنده هم همین باشد.
*خبرهای خوب برنامه را چطور انتخاب میکنید؟
- ما در بخش «خوش خبر باشی» تازهترین رخدادهایی که موجب شادی و به وجود آمدن احساس خوب در مخاطبان میشود، مورد بررسی قرار میدهیم. مخاطبان در بخش «یه پیشنهاد خوب» با پیشنهاد ویژه روبرو میشوند. این که به چه سفرهایی بروند که حال بهتری داشته باشند، چه کتابی بخوانند، چه فیلمی ببینند که حس خوب بگیرند. باید اعتراف کنم که پیدا کردن خبر خوب بی نهایت دشوار است، اکثر اخبار یا چالشیاند، یا فانتزی اما ما به دنبال اخبار کاربردی هستیم. از سویی دیگر در یک پیشنهاد خوب تلاش میکنیم پیشنهادهایی ارائه کنیم که مردم از آن استفاده کنند.
*پخش این برنامه در ماه مبارک رمضان هم ادامه خواهد داشت؟
- خیر. خیلی از برنامههای تلویزیونی بعد مدتی به دلیل خستگی تیم تولید و مسائلی از این دست افول میکنند به همین دلیل ما سعی میکنیم فرصت کافی برای تجدید قوا برای تیم تولید فراهم کنیم تا کار را با انرژی بیشتری پیگری کنند. ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی است تا تیم ما تجدید قوا کند و با ایدههای جذابتری به شبکه دو برگردد.
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