به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار ظهر سه شنبه در گردهمایی بزرگ فرهنگیان شهرستان رزن با حضور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه از شروع دولت تدبیر و امید تا کنون شاهد تحولات در حوزه آموزش و پرورش بودیم، افزود: این تحولات در حوزه زیر ساخت ها و نرم افزار ها صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه استان همدان، استانی تاریخی و فرهنگی است، ابراز داشت: همدان از دیر باز سبقه فرهنگی دارد و به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین مهد علما و شعرا و فضلای بزرگی چون شهید مفتح و ملا حسین قلی خان شوندی بوده است.

الهی تبار عنوان داشت: زمین و زمان بر این امر شهادت می دهند که همدان همواره در عرصه انقلاب و شهادت و دفاع از آرمان های مقام معظم رهبری حضور جانانه داشته است.

وی عنوان داشت: امیدواریم با حضور وزیر آموزش و پرورش در سازمان آموزش و پرورش استان همدان شاهد اتفاقات موثر در حوزه زیر ساختی و نرم افزاری و منابع انسانی باشیم.

نماینده مجلس مشورتی معلمان شهرستان رزن نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه معلم باید منتقد باشد، ابراز داشت: معلم منتقد است که می تواند دانش آموز شجاع و منتقد را تربیت کند.

مرتضی محمدی با بیان اینکه هر چه در دستگاه آموزش و پرورش هزینه شود دست آورد آن به طور مضاعف بیشتر می شود، بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر فشار های معیشتی ناشی از تورم و افزایش نامناسب حقوق و روش های نادرست مانع انگیزه تربیتی در معلمان شده است.

وی در ادامه سخنان خود به برخی از مشکلات معلمان اشاره کرد و گفت: رتبه بندی معلمان و اجرای این طرح مشکلی را از معلمان حل نمی کند.

نماینده مجلس مشورتی معلمان شهرستان رزن بیان داشت: نباید طوری باشد که معلم ناچار شود برای تامین معیشت خود اواقات خارج از مدرسه را صرف امور معیشتی خود بکند.

محمدی ابراز داشت: هنگامی که معلم اواقات خارج از مدرسه را صرف امور معیشتی خود بکند دیگر زمانی برای مطالعه و تحقیق و افزایش دانش نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در مورد آموزش و پرورش نباید سلیقه ای مدیریت کرد، بیان داشت: قاعده مندی می تواند ساختار را بنا کند اما سلیقه ای عمل کردن ساختار را از بین می برد.

نماینده مجلس مشورتی معلمان شهرستان رزن با اشاره به اینکه مشکلات آموزش و پرورش یک شبه حل نمی شود، عنوان داشت: متاسفانه طوری شده که دبیران غیر تخصصی فقط برای پر کردن ساعت تدریس خود سرکلاس درس حاضر می شوند.

محمدی ابراز داشت: عملکرد نامطلوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی باعث ناخرسندی معلمان شده است.