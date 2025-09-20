۷۵۰۰ کلاس درس و ۱۴۵۰ مدرسه حاصل همت خیرین در یک سال

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صوفی عصر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان همدان اظهار کرد: بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف به ارائه آموزش رایگان به دانش‌آموزان است و تاکنون اقدامات ارزشمندی در این زمینه انجام شده، اما توسعه فضاهای آموزشی بدون بهره‌گیری از ظرفیت خیرین ممکن نیست.

وی با اشاره به آغاز نهضت مدرسه‌سازی خیرین در سال‌های اخیر افزود: این حرکت ارزشمند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور ایفا کرده است؛ به‌گونه‌ای که امسال بیش از ۷۵۰۰ کلاس و حدود ۱۴۵۰ مدرسه به همت خیرین احداث شده و در بسیاری موارد، سهم مشارکت آنان به ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رسیده است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منابع دولتی برای نوسازی و ساخت مدارس کافی نیست، تصریح کرد: در برخی شهرستان‌های استان همدان کمبود جدی فضاهای آموزشی وجود دارد و تداوم مشارکت مردم و خیرین ضرورت غیرقابل انکار است.

صوفی در مجلس با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به سخت‌افزار و نرم‌افزار در آموزش و پرورش گفت: در بخش سخت‌افزاری اقدامات خوبی برای استانداردسازی فضاها انجام شده اما تا استانداردهای جهانی فاصله داریم. در بخش نرم‌افزاری نیز باید کیفیت آموزش ارتقا یابد.

وی به معیشت فرهنگیان به‌عنوان یکی از اولویت‌های ارتقای کیفیت آموزشی اشاره کرد و افزود: اگر می‌خواهیم معلمان با آسودگی خاطر در کلاس حضور یابند، باید دغدغه‌های اقتصادی آنان حل شود. مجلس نیز موضوع معیشت، استخدام و وضعیت شغلی معلمان را پیگیری می‌کند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در پایان اصلاح و ارتقای محتوای درسی را ضروری دانست و یادآور شد: با وجود تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در این حوزه، هنوز تا رسیدن به استانداردهای مطلوب فاصله داریم و باید اقدامات جدی‌تری انجام شود.