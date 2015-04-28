محدودیتهای شرعی و شأنی طلاب/به انگیزه جاه و مقام به حوزه نیایید

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علی اکبر رشاد در جمع علاقه مندان به تحصیل در حوزههای علمیه استان تهران با قرائت این آیه ۱۲۲ سوره توبه که می فرماید «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِینْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ» اظهار کرد: از این آیه میتوان استفاده کرد که اجتهاد واجب کفایی است و عدهای باید حتی از حضور در جبهههای نبرد نظامی در زمان جنگ (نه در زمان صلح) خودداری کنند و به جهاد علمی و تحصیل علم دینی قیام کنند تا به حد اجتهاد برسند، سپس حاصل اجتهاد علمی خود را در اختیار دیگران که در صحنه جهاد نظامی مشغول نبرد بودهاند قرار دهند.
شمشیرها در گرو مدادهاست
وی با بیان اینکه تفقه جز با حصول قوه اجتهاد میسر نمیشود، تاکید کرد: بنا به ظاهر آیه جهاد اجتهادی برای عدهای مقدم بر جهاد دفاعی است. اگر اینان وظیفه مرزبانی عقیدتی و تربیتی خویش را درست انجام ندهند آنان نیز وظیفه مرزداری ارضی و سرزمینی خود را انجام نخواهند داد، یا نخواهند توانست که انجام دهند. سرّ افضلیت مداد علما از دماء شهدا در همین نکته نهفته است که شمشیرها در گرو مدادهاست.
این استاد حوزه علمیه گفت: اجتهاد و تفقهی که در آیه مطرح است، اجتهاد و تفقه جامع است که حاصل آن فقه اکبر است، یعنی اجتهاد در همه ابعاد و عناصر دین؛ در عقاید و علم دینی، فقه و اخلاق، آداب و سنن اسلامی است والا بسندگی به فقه اصغر در حکم اجتهاد متجزی است و بسا حصر اجتهاد به فهم شریعت منقطع از عقاید و اخلاق و حتی مبانی علم دین ممکن نباشد.
به گفته آیت الله رشاد، انذار با آشنایی با فقه اصغر ـ یا فقط با آن ـ صورت نمیبندد، بلکه تناسب و پیوند وثیقی با عقاید دارد و با فهم و التزام به مبدا و معاد اتفاق میافتد.
بار سنگین بر دوش طلاب از جنس رسالت پیامبران
رئیس شورای عالی حوزههای علمیه استان تهران با بیان اینکه ما طلبهها بار سنگینی از جنس رسالت انبیا و اولیا بر دوش داریم، اظهار کرد: حوزه و تحصیل حوزوی باید به انگیزه پذیرش رسالتی از نوع رسالت پیامبران صورت پذیرد.
وی ادامه داد: اگر كسی به انگیزه و نیت جاه و جیفه و مقام و مال و منال به حوزه میآید، نیاید، و هر آن کسی که خالصانه قصد سربازی امام زمان(عج) نكرده است و به انگیزه جلب نظر حضرت و کسب رضای حق متعال و قدم نهادن در مسیر رضای الهی و انبیا و اولیا وارد این اردوگاه نشده، با خود محاسبه كند و راه دیگری را بهجز این راه در پیش بگیرد و از اردوی امام زمان ارواحنا فداه خارج شود.
آیتالله رشاد راهی که طلاب علوم دینی انتخاب کردهاند را راهی دشوار توصیف کرد و گفت: تقید و تهذب، کار علمی وسیع، جدی و تلاش شبانهروزی لازم دارد.
وی با بیان اینکه عالم دینیشدن قبول هزاران محدودیت است، تاکید کرد: در این مسیر و برای سالکان این طریق محدودیتهای شرعی بیشتر و شدیدتر از دیگر اقشار است؛ یعنی احکام الهی در حق ما طلبهها کماً و کیفاً افزونتر است؛ علاوه بر آنکه ما بیش از بقیه اقشار باید حدود احکام الهی را رعایت کنیم، برای ما محدودیتهای اجتماعی بسیاری وجود دارد، بنابراین علاوه بر «محدودیتهای شرعی»، ما «محدودیتهای شأنی» بسیاری را باید تحمل کنیم.
آبروداری کنیم
این استاد حوزه اضافه کرد: ما طلبهها باید حریم دین و روحانیت را حفظ کنیم. ما باید آبروی تاریخی شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید رضی، سید مرتضی، محقق حلی و علامه حلی، شیخ عبدالکریم حائری، آیتالله بروجردی، علامه طباطبایی و امام عزیز که به مقیاس یک تاریخ رنج بردهاند و فراهم کردهاند را حفظ کنیم.
وی افزود: آبرویی که بزرگان ما در اردوی امام زمان، در طول این تاریخ بلند فراهم کرده و اندوختهاند امروز به دست ما سپرده میشود. آبروی آنها یعنی آبروی اسلام، آبروی رسول اکرم (ص) و ائمه هدی (ع) آبروی حضرت حجت(عج) هر چه مراقبت کنیم و مهذب باشیم و هر چه مؤدب به آداب الهی باشیم، آبروی آنها را بیشتر حفظ کردهایم و اگر دقت نکنیم چه بسا به آبروی آنها لطمه میزنیم؛ زیرا ما طلبه هستیم و هر خطا و لغزشی از ما سر بزند مردم به حساب دین و روحانیت و بزرگان میگذارند.
آیتالله رشاد ادامه داد: علاوه بر رعایت حدود و احكام شرع و اعاظم که تالیتلو معصومانند، رعایت حدود شأن خودمان را هم بکنیم. شأن هم برای ما محدودیت ایجاد میکند. از همین الان حتی باید از بسیاری چیزهای حلال نیز صرفنظر کنیم و بسیاری از مکروهات را ترک کنیم. فقط حدود محرمات نیست که باید رعایت شود؛ ما طلبهها باید مکروهات را هم مرتکب نشویم؛ تنها الزام به واجبات کفایت نمیکند، باید بسیاری از مستحبات را هم ملتزم باشید. به همین دلیل است كه ورود به حوزه، ورود به محدودهای پر از محدودیتها و ممنوعیتهای صنفی و شأنی نیز هست.
توقع مردم از طلاب
رئیس شورای عالی حوزههای علمیه با تاکید بر اینکه مردم از ما توقع دارند، گفت: البته مردم باید سعی کنند حقیقت را ببینند و به حوزه نگاهی واقعبینانه داشته باشند. مردم باید توقع داشته باشند كه روحانیت و علمای دینی و طلبهها عادل باشند، نه معصوم. مردم نباید توقع داشته باشند که علمای دین و طلبهها معصوم باشند و از آنها خطا سر نزند؛ اما حق دارند توقع داشته باشند كه علما و طلاب عادل باشند و خلاف عدالت و مروّت رفتار نکنند.
وی گفت: باید توجه داشته باشید که بین همه اقشار خوب و بد هست؛ ولی بین روحانیت، بد بسیار کم داریم. آحاد روحانیت هم انسانند و ممکن است بین آنها انسانهای خطاکار هم یافت شود، ولی خطاکاران این طبقه بسیار نادر هستند.
آیتالله رشاد افزود: تفاوت قشر ما با دیگر اقشار این است که ممکن است در بین دیگر اقشار خطاکار بسیار باشد، ولی در بین روحانیت بسیار بسیار کم است. بنابراین اگر وارد حوزه میشویم دیگران نباید تصور كنند كه همه همانند آیتالله بروجردی هستیم، اما باید بدانند كه اکثر روحانیون پاک هستند، اهل تهجد و شبزندهداری هستند؛ اهل تقوا، ورع، زهد، سادهزیستی، گریز از جاه و مقام هستند.
وی مسئولیت تربیت طلاب را مهم دانست و در عین حال خطاب به طلاب جوان گفت: مدیران حوزهها، مدرسان و ما خدمه حوزه موظف هستیم نهایت سعی خود را بذل کنیم که در امر تعلیم و تربیتِ شما، حداکثری عمل کنیم و موفق شویم. اما بدانید بیش از آنکه ما مسئول باشیم، تکتک شما مسئول هستید. هر کسی که وارد حوزه شد باید خودش باشد و سعی کند که خودش را تربیت کند.
افزایش ۲۲ درصدی استقبال جوانان از حوزه تهران
آیتالله رشاد از کسب رتبه اول توسط حوزه علمیه تهران برای سومین سال متوالی در سطح کشور خبر داد.
وی گفت: از مجموعه ثبتنامکنندگان سطح کشور، حدود ۱۲ درصد در تهران ثبتنام کردهاند و امسال نسبت به سال قبل حدود ۲۲ درصد افزایش استقبال و جذب داشتهایم.
رئیس شورای عالی حوزههای علمیه استان تهران تاکید کرد: بحمدالله در ظاهر مراجعه به مدارس و حوزه تهران رو به تزاید است و امیدواریم که در باطن نیز مولا و سرور ما و صاحب اصلی حوزههای علمیه، حضرت حجت (عج) این مجموعه را بپذیرند و این خدمات را از ما و دوستان و همکاران ما قبول کنند.
نظر شما