به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سه شهروند نپالی از زیر آوار خانه های خود در شهر کاتماندو زنده بیرون آمدند. گروه های امدادی موفق شدند این افراد را 8 روز پس از وقوع زلزله شدید در کاتماندو پایتخت این کشور آسیایی نجات دهند.

در همین حال پلیس کاتماندو از افزایش شمار تلفات این زلزله به 7 هزار و 300 نفر خبر داد. بر این اساس حدود 14 هزار و 200 نفر نیز در زلزله ای که روز شنبه بیست و پنجم آوریل بخش های زیادی از استان گورخا را لرزاند، مجروح شده اند.

این در حالی است که زلزله بخش اعظم زیرساخت های صنعت گردشگری را در نپال از بین برده است. دولت این کشور می گوید در این زلزله 14 ساختمان تاریخی ویران شده که 12 ساختمان در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.