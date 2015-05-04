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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۰۶

با هدف مقابله با سرمازدگی محصولات؛

جزییات تولید نسل جدید محصولات باغی در کشور اعلام شد

جزییات تولید نسل جدید محصولات باغی در کشور اعلام شد

رئیس مؤسسه بیوتکنولوژی جهادکشاورزی از تولید و معرفی نهال بادام مقاوم به سرما خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد قره یاضی با اشاره به اینکه نهال‌های مثمر مقاوم به سرما و کم آبی با روش کشت بافت تولید می‌شود، گفت: در علم ژنتیک برای حفظ ویژگی‌ها و خصوصیات مورد نظر مانند مقاومت در برابر سرما، کم‌آبی و آفات و بیماری‌ها از روش کشت بافت (تکثیر آزمایشگاهی) استفاده می‌شود که هم اکنون با این روش نهال‌های فندوق، ‌خرما، پسته و بادام با همکاری این مؤسسه و بخش خصوصی تولید می‌شود.

وی افزود: با همکاری مؤسسه تحقیقات باغبانی ده‌ها نمونه نهال بادام که دیر گل و مقاوم به سرما است در مؤسسه بیوتکنولوژی تولید شده است.

رئیس مؤسسه بیوتکنولوژی جهاد کشاورزی گفت: همواره در ابتدای سال شاهد کاهش دما و سرما در کشور هستیم که خسارت زیادی را به باغات میوه‌های هسته دار بویژه بادام وارد می کند، بنا بر این پژوهشگران این مؤسسه برای کاهش خسارت و افزایش عملکرد، نهال دیر گل بادام را با روش کشت بافت تولید کردند.

قره یاضی افزود: طرح پژوهشی تولید نهال دیرگل بادام چند سال است که در مؤسسه بیوتکنولوژی در دست اجراست و آمادگی کافی برای واگذاری و تجاری سازی این طرح به بخش خصوصی را برای تولید انبوه داریم.

وی گفت: کشت بافت نهال خرما با روش جنین زایی غیرمستقیم نیز از مهم‌ترین طرح‌هایی است که در این مؤسسه به نتیجه رسیده است و قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد.

رئیس مؤسسه بیوتکنولوژی جهاد کشاورزی افزود: در بخش زراعت نیز موفق شدیم رقم برنج متحمل خشکی را به منظور افزایش بهره وری آب و کاهش مصرف آب در کشت این محصول تولید و به کشاورزان معرفی کنیم.

کد مطلب 2567571

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