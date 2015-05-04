جزییات تولید نسل جدید محصولات باغی در کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد قره یاضی با اشاره به اینکه نهال‌های مثمر مقاوم به سرما و کم آبی با روش کشت بافت تولید می‌شود، گفت: در علم ژنتیک برای حفظ ویژگی‌ها و خصوصیات مورد نظر مانند مقاومت در برابر سرما، کم‌آبی و آفات و بیماری‌ها از روش کشت بافت (تکثیر آزمایشگاهی) استفاده می‌شود که هم اکنون با این روش نهال‌های فندوق، ‌خرما، پسته و بادام با همکاری این مؤسسه و بخش خصوصی تولید می‌شود.

وی افزود: با همکاری مؤسسه تحقیقات باغبانی ده‌ها نمونه نهال بادام که دیر گل و مقاوم به سرما است در مؤسسه بیوتکنولوژی تولید شده است.

رئیس مؤسسه بیوتکنولوژی جهاد کشاورزی گفت: همواره در ابتدای سال شاهد کاهش دما و سرما در کشور هستیم که خسارت زیادی را به باغات میوه‌های هسته دار بویژه بادام وارد می کند، بنا بر این پژوهشگران این مؤسسه برای کاهش خسارت و افزایش عملکرد، نهال دیر گل بادام را با روش کشت بافت تولید کردند.

قره یاضی افزود: طرح پژوهشی تولید نهال دیرگل بادام چند سال است که در مؤسسه بیوتکنولوژی در دست اجراست و آمادگی کافی برای واگذاری و تجاری سازی این طرح به بخش خصوصی را برای تولید انبوه داریم.

وی گفت: کشت بافت نهال خرما با روش جنین زایی غیرمستقیم نیز از مهم‌ترین طرح‌هایی است که در این مؤسسه به نتیجه رسیده است و قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد.

رئیس مؤسسه بیوتکنولوژی جهاد کشاورزی افزود: در بخش زراعت نیز موفق شدیم رقم برنج متحمل خشکی را به منظور افزایش بهره وری آب و کاهش مصرف آب در کشت این محصول تولید و به کشاورزان معرفی کنیم.