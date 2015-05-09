به گزارش خبرگزاری مهر، ۳۳۲ اثر خارجی متقاضی حضور در بخش مسابقه بین الملل پنجمین جشنواره فیلم شهر هستند که در میان فیلمسازان متقاضی آثاری آمریکا، اسپانیا، آلمان، روسیه، انگلستان، ایتالیا، ژاپن، کانادا، بلژیک، سوئد، هلند و یونان نیز مشاهده می شود.

یزدان عشیری مدیر روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم شهر با اعلام این خبر افزود: تاکنون ۳۳۲ اثر خارجی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که از آن میان، ۲۹۸ عنوان فیلم با مقررات جشنواره مطابقت داشته اند.

وی ادامه داد: در میان ۲۹۸ اثر مورد بررسی، ۶۴ فیلم سینمایی، ۱۵۶ فیلم کوتاه (داستانی/مستند/پویانمایی)، ۴۷ مستند بلند و نیمه بلند و ۳۱ اثر برای بخش «اینک خاور میانه» به چشم می خورد.

مدیر روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم شهر با اشاره به حضور فیلمسازان کشورهای مختلف بیان کرد: آثار دریافت شده از کشورهای اتریش، اردن، اروگوئه، اسپانیا، استونی، اسلوونی، افغانستان، چین، روسیه، رومانی، ژاپن، سریلانکا، سنگاپور، سوئد، آلمان، امارات متحده عربی، آمریکا، انگلستان، ایتالیا، ایرلند، سوئیس، شیلی، صربستان، عراق، فرانسه، فلسطین، فنلاند، ایرلند، بحرین، برزیل، بلژیک، بلغارستان، بنگلاد، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، پرتغال، پرو، تاجیکستان، ترکیه، الجزایر، کانادا، کره جنوبی، کرواسی، لبنان، لهستان، مصر، مکزیک، نروژ، هلند، هندوستان، ونزوئلا، یونان هستند.

عشیری با بیان اینکه جشنواره بین المللی فیلم شهر در بخش بین الملل با رویکرد تعامل شهروندان با شهر بر بستر زندگی انسانی و متعالی، پاکیزه سازی حیات شهری و تکریم مقاومت برای بقا در شهرها در دوران مصائب تعریف شده است، اضافه کرد: فیلم های واجد شرایط برای حضور در بخش های رقابتی فیلم های بین المللی تکمیل شده پس از ۱ ژانویه ۲۰۱۱ تا ۱ ژانویه ۲۰۱۴ را در برمی گیرد و هیات انتخابی ۳ تا ۵ نفره فیلم های بخش های بین المللی جشنواره را انتخاب می کنند. ضمن اینکه یک هیات پنج نفره داوران برای بخش مسابقه فیلم های بلند و یک هیات سه نفره داوران برای بخش مسابقه فیلم های کوتاه داستانی، مستند و پویانمایی داوری نهایی آثار این بخش را بر عهده می گیرند.

وی در پایان خبر داد: حداکثر ۱۲ فیلم سینمایی و ۳ فیلم ایرانی برای مسابقه فیلم های بلند در بخش بین الملل انتخاب خواهند شد.

پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از ۳ تا ۱۲ خرداد به دبیری سیاوش حقیقی برگزار می شود.



