به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه پژوهشی مدیریت راهبردی فاتح تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از برگزاری نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران در اسفندماه ۱۳۹۱، دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را در راستای تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ساله نظام و آینده پژوهی فضای مجازی ایران با همکاری دانشگاه­‌ها و مراکز علمی معتبر کشور، ۱۷خرداد ­ماه ۱۳۹۴در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌‌کند.

هدف اصلی از برگزاری کنفرانس آینده‌پژوهی، ترسیم فضای آینده فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی در ایران است. از طرفی این کنفرانس در قالب محورهای یازده‌گانه برگزار می‌شود تا به شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو و تعیین الزامات فرهنگی و آموزشی و همچنین رصد تغییرات آینده علمی و معرفی آخرین دستاوردهای اطلاعاتی و کاربردی در حوزه فناوری اطلاعات بپردازیم.

همچنین توسعه و بسط دانش و تجربه جهانی آینده‌پژوهی با رویکرد بومی‌سازی و هنجار‌سازی، تبادل آخرین دستاوردهای علمی تحقیقاتی از سوی مراکز دولتی و غیردولتی و صنعت و بهره‌گیری از این دستاوردها در تدوین برنامه ششم توسعه نیز از دیگر اهداف برگزاری این کنفرانس است.

آینده پژوهی فرهنگ و ارزش­‌ها در فضای مجازی، آینده پژوهی شاخص­‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، آینده پژوهی فناوری­‌های وب، آینده پژوهی شبکه­‌های اجتماعی در ایران، آینده پژوهی سیستم‌­های هوشمند در ایران، آینده پژوهی امنیت سایبری در ایران، آینده پژوهی سامانه‌­های چند رسانه‌­ای در ایران، آینده پژوهی فناوری‌های ارتباطی و سامانه‌های همراه در ایران، آینده پژوهی کاربردهای رایانش ابری در ایران، آینده پژوهی نوآوری در فناوری های آینده و روش شناسی آینده پژوهی فناوری اطلاعات و ارتباطات از محورهای این کنفرانس هستند.

براساس این گزارش، مقالات این کنفرانس در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC نمایه می‌شود. البته برای برگزاری این کنفرانس با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دومین بار مجوز آن در سطح ملی از معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری اخذ شده است.

این کنفرانس با حمایت دانشگاه شهید بهشتی، پارک علم و فناوری، دانشگاه‌های تهران، خواجه‌نصیر، الزهرا(س)، امام صادق(ع)،تربیت مدرس، موسسه دفاع ملی، پژوهشگاه فضای مجازی، سازمان فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، انجمن آینده نگری ایران، بانک دی، پژوهشکده مطالعات آینده دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.

تاکنون بیش از ۱۸۰ مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده است و کمیته علمی در حال داوری مقالات است. آخرین مهلت ارسال مقاله ۲۰ اردیبهشت ماه است. پژوهشگران و اساتیدی که موفق نشده‌­اند مقاله خود را تا این تاریخ ارسال کنند در صورت داشتن تخصص در حوزه آینده پژوهی و همچنین پربار بودن محتوای پژوهش مورد نظر، می‌توانند مقاله خود را حداکثر تا ۲۵ اردیبهشت به دبیرخانه ارسال کنند.

همچنین محققان و پژوهشگرانی که مقالات آنها از طرف کمیته علمی پذیرفته شده است می­‌بایست فایل پاورپوینت خود را حداکثر تا ۷ خرداد به دبیرخانه ارسال کنند. از طرفی علاقه­‌مندان به حضور در کنفرانس، تا ۱۰ خرداد مهلت دارند تا ثبت نام خود را نهایی کنند.

دبیرخانه کنفرانس برای اساتید و دانشجویان دکتری رشته آینده‌­پژوهی تخفیف‌های ویژه ای در نظر گرفته است که آنها می توانند با تماس با دبیرخانه از این موارد آگاهی یابند. برای شرکت کنندگان در کنفرانس گواهی حضور معتبر و دارای ارزش علمی صادر خواهد شد.

متقاضیان و علاقه‌­مندان برای ارتباط با این کنفرانس می‌توانند از طریق سایت http://conferences.isc.gov.ir/ifpa/fa اقدام کنند یا از طریق تلفکس ۵-۶۶۰۲۸۹۶۳ تماس بگیرند.