به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه پژوهشی مدیریت راهبردی فاتح تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از برگزاری نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران در اسفندماه ۱۳۹۱، دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را در راستای تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ساله نظام و آینده پژوهی فضای مجازی ایران با همکاری دانشگاهها و مراکز علمی معتبر کشور، ۱۷خرداد ماه ۱۳۹۴در مرکز همایشهای بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار میکند.
هدف اصلی از برگزاری کنفرانس آیندهپژوهی، ترسیم فضای آینده فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی در ایران است. از طرفی این کنفرانس در قالب محورهای یازدهگانه برگزار میشود تا به شناسایی فرصتها و چالشهای پیشرو و تعیین الزامات فرهنگی و آموزشی و همچنین رصد تغییرات آینده علمی و معرفی آخرین دستاوردهای اطلاعاتی و کاربردی در حوزه فناوری اطلاعات بپردازیم.
همچنین توسعه و بسط دانش و تجربه جهانی آیندهپژوهی با رویکرد بومیسازی و هنجارسازی، تبادل آخرین دستاوردهای علمی تحقیقاتی از سوی مراکز دولتی و غیردولتی و صنعت و بهرهگیری از این دستاوردها در تدوین برنامه ششم توسعه نیز از دیگر اهداف برگزاری این کنفرانس است.
آینده پژوهی فرهنگ و ارزشها در فضای مجازی، آینده پژوهی شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، آینده پژوهی فناوریهای وب، آینده پژوهی شبکههای اجتماعی در ایران، آینده پژوهی سیستمهای هوشمند در ایران، آینده پژوهی امنیت سایبری در ایران، آینده پژوهی سامانههای چند رسانهای در ایران، آینده پژوهی فناوریهای ارتباطی و سامانههای همراه در ایران، آینده پژوهی کاربردهای رایانش ابری در ایران، آینده پژوهی نوآوری در فناوری های آینده و روش شناسی آینده پژوهی فناوری اطلاعات و ارتباطات از محورهای این کنفرانس هستند.
براساس این گزارش، مقالات این کنفرانس در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC نمایه میشود. البته برای برگزاری این کنفرانس با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دومین بار مجوز آن در سطح ملی از معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری اخذ شده است.
این کنفرانس با حمایت دانشگاه شهید بهشتی، پارک علم و فناوری، دانشگاههای تهران، خواجهنصیر، الزهرا(س)، امام صادق(ع)،تربیت مدرس، موسسه دفاع ملی، پژوهشگاه فضای مجازی، سازمان فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، انجمن آینده نگری ایران، بانک دی، پژوهشکده مطالعات آینده دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود.
تاکنون بیش از ۱۸۰ مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده است و کمیته علمی در حال داوری مقالات است. آخرین مهلت ارسال مقاله ۲۰ اردیبهشت ماه است. پژوهشگران و اساتیدی که موفق نشدهاند مقاله خود را تا این تاریخ ارسال کنند در صورت داشتن تخصص در حوزه آینده پژوهی و همچنین پربار بودن محتوای پژوهش مورد نظر، میتوانند مقاله خود را حداکثر تا ۲۵ اردیبهشت به دبیرخانه ارسال کنند.
همچنین محققان و پژوهشگرانی که مقالات آنها از طرف کمیته علمی پذیرفته شده است میبایست فایل پاورپوینت خود را حداکثر تا ۷ خرداد به دبیرخانه ارسال کنند. از طرفی علاقهمندان به حضور در کنفرانس، تا ۱۰ خرداد مهلت دارند تا ثبت نام خود را نهایی کنند.
دبیرخانه کنفرانس برای اساتید و دانشجویان دکتری رشته آیندهپژوهی تخفیفهای ویژه ای در نظر گرفته است که آنها می توانند با تماس با دبیرخانه از این موارد آگاهی یابند. برای شرکت کنندگان در کنفرانس گواهی حضور معتبر و دارای ارزش علمی صادر خواهد شد.
متقاضیان و علاقهمندان برای ارتباط با این کنفرانس میتوانند از طریق سایت http://conferences.isc.gov.ir/ifpa/fa اقدام کنند یا از طریق تلفکس ۵-۶۶۰۲۸۹۶۳ تماس بگیرند.
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