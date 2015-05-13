حمله تروریستی به خودرو حامل کارمندان پلیس در کابل

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، حوالی ساعت ۸:۳۰ صبح امروز خودرو حامل کارمندان پلیس در منطقه دار الامان کابل مورد حمله تروریستی قرار گرفت.

نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت در این حمله تروریستی به کسی آسیب نرسیده است اما همايون عينى رئیس پلیس ١١٩ افغانستان می گوید این حمله به پلیس و غیر نظامیان آسیب رسانده است.

تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است اما به صورت طبیعی آن را به طالبان نسبت می دهند.

حمله به خودروی نیروهای پلیس در کابل در حالی رخ می دهد که هفته گذشته نیز شبه نظامیان طالبان خودرو حامل کارمندان دادستانی را هدف قرار داده بودند؛ در ان حمله شش تن کشته و ده ها نفر زخمی شدند.