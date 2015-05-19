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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۸:۵۲

جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان؛

ربیعی و آخوندی امروز به مجلس پاسخ می‌دهند

ربیعی و آخوندی امروز به مجلس پاسخ می‌دهند

سوال نمایندگان تهران از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر راه و شهرسازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۶ نماینده آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و سیاست داخلی در مورد طرح اصلاح قانون احزاب و گروه های سیاسی  است.

علاوه بر این نمایندگان امروز گزارش دیگری از کمیسیون شوراها در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس را نیز بررسی خواهند کرد.

انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

وکلای ملت امروز همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد اروند را نیز بررسی می کنند.

بررسی گزارش دیگری از کمیسیون اقتصاد در مورد اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

نمایندگان امروز همچنین سوال حسین طلا نماینده مردم تهران از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی را نیز با حضور وزیر بررسی خواهند کرد. این سوال در مورد اهمال وزارت کار در رسیدگی به مشکلات اقتصادی شرکت دخانیات و عدم تعیین مدیر برای این شرکت است.

امروز همچنین سوال حمید رسایی، علی اصغر زارعی، روح الله حسینیان و مهدی کوچک زاده از وزیر راه و شهرسازی در مورد اقدامات دولت یازدهم برای اتمام پروژه های مسکن مهر در دستور کار قرار دارد.

 

کد مطلب 2583967

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