نوشاد عالمیان وارد جمع ۸ بازیکن برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی از صبح امروز (شنبه چهارم مهر) با برگزاری مسابقات انفرادی در سالن اسکای تویوتای شهر ناگویا آغاز شد که طی آن نوشاد عالمیان به مصاف وونگ چون تینگ از هنگ کنگ رفت و ۴ بر ۲ حریف را شکست داد.



عالمیان که در گیم اول برابر حریف هنگ کنگی غافلگیر شد و با نتیجه ۱۱ به ۳ نتیجه را واگذار کرد، در ادامه به بازی برگشت و موفق شد گیم های دوم و سوم را با نتایج ۱۱ بر ۶ و ۱۱ بر ۷ حریف را شکست دهد.



در گیم چهارم هر چند دو بازیکن رقابت نزدیکی داشتند و عالمیان از حریف عقب افتاد اما در امتیاز هشتم باهم مساوی شدند و در کاپیتان ایران با نمایشی بی اشتباه این گیم را هم ۱۱ بر ۸ به سود خودش تمام کرد.



در گیم پنجم هم نوشاد عالمیان نمایش بهتری از حریف داشت و تا امتیاز ۹ هم پیش بود اما وونگ توانست به بازی برگردد و این گیم را ۱۲ بر ۱۰ به سود خودش تمام کند اما در گیم ششم نوشاد موفق شد حریفش را ۱۱ بر ۵ شکست دهد به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند.



نوشاد عالمیان در ۱۰ تقابل قبل خود مقابل وونگ چون تینگ از هنگ کنگ به چهار پیروزی دست یافته بود و شش دیدار را به این حریف سرسخت شرق آسیایی واگذار کرده بود. مهمترین پیروزی کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران مقابل این حریف هنگ کنگی به پیروزی شیرین این بازیکن در مرحله یک چهارم نهایی بازی های آسیایی جاکارتا برمی گردد که عالمیان با کسب پیروزی مدال برنز تاریخی انفرادی را پس از ۵۲ سال برای ایران به ارمغان آورد.



کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران برای صعود به نیمه نهایی و قطعی کردن مدال خود به مصاف توموکازو هاریموتو از ژاپن دارنده رنکینگ ۴ دنیا خواهد رفت.



تیم های ملی تنیس روی میز مردان و زنان ایران با ترکیب نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، بنیامین فرجی، آرین غفاری و محمدحسن حبیبی در بخش مردان و ستایش ایلوخانی و مهشید اشتری در بخش بانوان در بیستمین دوره بازی های آسیایی حضور یافته است. جمیل لطف الله نسبی سرمربی تیم مردان و سیما لیموچی سرمربی تیم بانوان است و علیرضا خلیلی نیا نیز به عنوان سرپرست این دو تیم را همراه می کند.