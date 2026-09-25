شکست استقلال در هفته دوم؛ سپاهان همچنان بدون توقف

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان ایران امروز با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد و در پایان چند نتیجه پرگل و قابل توجه به ثبت رسید.



در مهم‌ترین مسابقه این هفته خاتون بم که فصل گذشته عنوان قهرمانی لیگ را به دست آورده است مقابل استقلال تهران قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید. خاتون با این برد نخستین پیروزی خود در فصل جدید را جشن گرفت. استقلال نیز که هفته نخست را با برتری ۲ بر صفر برابر پالایش گاز ایلام آغاز کرده بود این بار نخستین شکست فصل خود را تجربه کرد.



در دیگر دیدار مهم هفته پرسپولیس عملکردی پرقدرت برابر ملوان بندرانزلی داشت و با نتیجه ۴ بر صفر از سد این تیم گذشت.



پرسپولیس که در هفته نخست آوا تهران را ۲ بر صفر شکست داده بود در دومین بازی فصل با شکست سنگینی مواجه شد.



سپاهان اصفهان نیز به روند پیروزی‌های خود ادامه داد. زردپوشان اصفهانی با برتری ۳ بر صفر مقابل وارش نوشهر، دومین برد متوالی خود در فصل جدید را به دست آوردند.



در آخرین دیدار امروز نیز آوا تهران و ایستا البرز به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه بدون ردوبدل شدن گل و با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.

نتایج هفته دوم لیگ برتر زنان ایران به شرح زیر است:



*پالایش گاز ایلام صفرـ گل‌گهر سیرجان ۳



*خاتون بم ۳- استقلال تهران یک



*ملوان بندرانزلی صفر- پرسپولیس تهران ۴



*وارش نوشهر صفر- سپاهان اصفهان ۴



*آوا تهران صفر- ایستا البرز صفر