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۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

لیگ فوتبال بانوان؛

شکست استقلال در هفته دوم؛ سپاهان همچنان بدون توقف

شکست استقلال در هفته دوم؛ سپاهان همچنان بدون توقف

هفته دوم لیگ برتر فوتبال زنان با برد خاتون، پرسپولیس و سپاهان و شکست استقلال به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان ایران امروز با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد و در پایان چند نتیجه پرگل و قابل توجه به ثبت رسید.

در مهم‌ترین مسابقه این هفته خاتون بم که فصل گذشته عنوان قهرمانی لیگ را به دست آورده است مقابل استقلال تهران قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید. خاتون با این برد نخستین پیروزی خود در فصل جدید را جشن گرفت. استقلال نیز که هفته نخست را با برتری ۲ بر صفر برابر پالایش گاز ایلام آغاز کرده بود این بار نخستین شکست فصل خود را تجربه کرد.

در دیگر دیدار مهم هفته پرسپولیس عملکردی پرقدرت برابر ملوان بندرانزلی داشت و با نتیجه ۴ بر صفر از سد این تیم گذشت.

پرسپولیس که در هفته نخست آوا تهران را ۲ بر صفر شکست داده بود در دومین بازی فصل با شکست سنگینی مواجه شد.

سپاهان اصفهان نیز به روند پیروزی‌های خود ادامه داد. زردپوشان اصفهانی با برتری ۳ بر صفر مقابل وارش نوشهر، دومین برد متوالی خود در فصل جدید را به دست آوردند.

در آخرین دیدار امروز نیز آوا تهران و ایستا البرز به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه بدون ردوبدل شدن گل و با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.

نتایج هفته دوم لیگ برتر زنان ایران به شرح زیر است:

*پالایش گاز ایلام صفرـ گل‌گهر سیرجان ۳

*خاتون بم ۳- استقلال تهران یک

*ملوان بندرانزلی صفر- پرسپولیس تهران ۴

*وارش نوشهر صفر- سپاهان اصفهان ۴

*آوا تهران صفر- ایستا البرز صفر

کد مطلب 6958310

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