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۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۴

درگیری در شهرک ولیعصر اصفهان با شلیک تیر هوایی پلیس پایان یافت

درگیری در شهرک ولیعصر اصفهان با شلیک تیر هوایی پلیس پایان یافت

اصفهان- مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اصفهان از وقوع درگیری میان تعدادی از افراد در شهرک ولیعصر خبر داد و اعلام کرد: مأموران انتظامی با حضور در محل و شلیک تیر هوایی، افراد درگیر را متفرق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای درباره حادثه بعدازظهر امروز در شهرک ولیعصر اعلام کرد: در پی بروز اختلافات شخصی، تعدادی از افراد در این منطقه با یکدیگر درگیر شدند که مأموران انتظامی با حضور به‌موقع در محل و شلیک تیر هوایی، افراد حاضر را متفرق کردند.

بر اساس این اطلاعیه، بررسی ابعاد مختلف این حادثه از سوی پلیس ادامه دارد و جزئیات بیشتر پس از تکمیل بررسی‌ها از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اصفهان همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش عمومی، از شهروندان خواست به اخبار و مطالب فاقد منبع رسمی و موثق در فضای مجازی توجه نکنند و اطلاعات مربوط به این حادثه را صرفاً از مراجع رسمی پیگیری کنند.

کد مطلب 6958370

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