درگیری در شهرک ولیعصر اصفهان با شلیک تیر هوایی پلیس پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای درباره حادثه بعدازظهر امروز در شهرک ولیعصر اعلام کرد: در پی بروز اختلافات شخصی، تعدادی از افراد در این منطقه با یکدیگر درگیر شدند که مأموران انتظامی با حضور به‌موقع در محل و شلیک تیر هوایی، افراد حاضر را متفرق کردند.

بر اساس این اطلاعیه، بررسی ابعاد مختلف این حادثه از سوی پلیس ادامه دارد و جزئیات بیشتر پس از تکمیل بررسی‌ها از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اصفهان همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش عمومی، از شهروندان خواست به اخبار و مطالب فاقد منبع رسمی و موثق در فضای مجازی توجه نکنند و اطلاعات مربوط به این حادثه را صرفاً از مراجع رسمی پیگیری کنند.