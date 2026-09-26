  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ مهر ۱۴۰۵، ۵:۵۶

عبدالمهدی: بستن فرودگاه‌های عراق به روی پروازهای ایران اشتباه بزرگ است

عبدالمهدی: بستن فرودگاه‌های عراق به روی پروازهای ایران اشتباه بزرگ است

عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین عراق، محدودیت پروازها میان ایران و عراق را خدشه‌دارکننده حاکمیت ملی این کشور دانست و خواستار بازنگری در این تصمیم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری المعلومه عراق، عادل عبدالمهدی بامداد شنبه در صفحه شخصی خود نوشت: بستن فرودگاه‌های عراق به روی پروازهای ایرانی «اشتباه بزرگی» و عقب‌نشینی از حاکمیت ملی است.

وی افزود: «بستن فرودگاه‌های عراق به روی همسایه، متحد و دوست ما، اشتباهی بزرگ و عقب‌نشینی از حاکمیت ملی و فدا کردن منافع و آینده ملی ماست.»

نخست‌وزیر پیشین عراق همچنین گفت بازنگری در تصمیم، بهتر از پافشاری بر اشتباه است.

پیش از این نیز دبیرکل جنبش النجباء عراق در اعتراض به ادامه محدودیت پروازها میان عراق و جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده بود که در صورت حل‌نشدن این مسئله، از مردم عراق، موکب‌های حسینی و خدمتگزاران زائران برای تحصن در فرودگاه‌های عراق دعوت خواهد کرد.

شیخ اکرم الکعبی با انتقاد از تداوم محدودیت پروازها، خواستار رفع آن و پایان «سلطه آمریکا» بر عراق شد.

وی افزود : سخن گفتن از حاکمیت در شرایطی که عراق به روستایی کوچک تبدیل شده و «آمریکای جنایتکار» بر آن کنترل دارد، دوگانگی در معیارهاست و این وضعیت پذیرفتنی نیست.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که عراق از اعمال محدودیت در پروازها با ایران خبر داد.

کد مطلب 6958520

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      8 5
      پاسخ
      دولت عراق مستعمره امریکا و تحت امر رژیم صهیونستی اداره میشود و از خودش اختیار و اراده ای ندارد لعنت مرگ ننگ بر حکام اسلامی بزدل بی غیرت که برده امریکایند !
    • IR ۰۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      7 5
      پاسخ
      ما خدا داریم،،،،،خالق آسمان وزمین کشورهایی که در حق ما در روز های سخت نامردی کردند را فراموش نمیکنیم
    • م IR ۰۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      20 6
      پاسخ
      هیچ کشور همسایه ای آسایش ایران نمی‌خواد خودمان باید به فکر آینده خودمان باشیم از جنگ دوری کنیم به فکر ایرانی آزاد باشیم
    • IR ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      7 6
      پاسخ
      ای عراق بدبخت چرا قدر ایران نمی دانی
      • رضایوسفی IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
        0 2
        عراق بدبخت مشکل ندارد مشکل آمریکا و اسرائیل است
    • مرمر IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      4 5
      پاسخ
      زمستون میره و رو سیاهیش به ذغال میمونه دوبار بخون
    • همت US ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      8 3
      پاسخ
      اون روز که داعش تو خیابون زن و بچه هاتونو بسته بود به رگبار و سپاه و ارتش ایران به دادتون رسید فراموش کردین عیب نداره بازم امثالهم همین روزها قدرت میگیرن بساط شما رو جمع میکنه بعد دایی ترامپتون به دادتون برسه
    • جانفدا IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      6 4
      پاسخ
      جوانان عراقی فرودگاه رابازخواهندکرد
    • IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      3 2
      پاسخ
      هیچ وقت عراق و عراقی درس نمیگیرن از تاریخ ...
    • حسین IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      5 2
      پاسخ
      با سلام چرا زور میگید اینها حقوقشان را آمریکا ماهیانه میاره بهشون میدهد توقع داری بر خلاف آمریکا حرف بزنند خنده دار است
    • IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      2 2
      پاسخ
      وقتی یک بچه نخست وزیر شود و او را امریکا انتخاب کرده باشد بهتر از این نمیشود.گنده تر از او هم وقتی با گندگوییها ترامپ روبرو میشوند تسلیم میشوند. ایا جلوی ترامپ یک کلمه حرف زده است.
    • حمید IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
      0 0
      پاسخ
      در عراق انسانهایی هستند که دوستی و برادر خوبی با ایران دارند ، اما عده ای هم هستند که از پشت خنجر میزنند مثل خصلت اجدادشان که راه و آب به روی امامشان بستند و اورا تشنه سربریدند و خانواده اورا به اسارت سپردند ،

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها