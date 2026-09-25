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۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

شاهمرادی‌ زاده: آرمان‌های شهدا با حضور مردم تداوم می‌یابد

شاهمرادی‌ زاده: آرمان‌های شهدا با حضور مردم تداوم می‌یابد

رشت- هنرمند سینما و تلویزیون با بیان اینکه تداوم مسیر شهدا نیازمند حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی است، گفت: لحظات حساس، میدان آزمون انسان‌هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاءالله شاهمرادی‌زاده شامگاه جمعه در قرارگاه سردار شهید نایینی در رشت با اشاره به خاطراتی از روزهای پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: زمانی که تصاویر حضور و تظاهرات مردم شهرهایی مانند تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد و رشت به پاریس منتقل شد و امام خمینی(ره) این تصاویر را مشاهده کردند، این حضور گسترده مردم اتفاقی فراتر از برنامه‌ریزی‌های معمول بود.

وی افزود: برخی حوادث و اتفاقات دوران انقلاب اسلامی را می‌توان در چارچوب الطاف خفیه الهی تحلیل کرد؛ مسیری که با حوادث و شهادت‌های مختلف در دوران انقلاب ادامه یافت و در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی منتهی شد.

شاه‌مرادی‌زاده با اشاره به روایت‌های مطرح‌شده درباره نقش ایرانیان در احیای اسلام بیان کرد: امروز آثار این حرکت مردمی را می‌توان در نقاط مختلف کشور مشاهده کرد و حتی در مناطق مرزی و روستاهایی که از امکانات محدودی برخوردار هستند، مردم همچنان با انگیزه و احساس مسئولیت در صحنه حضور دارند.

این سخنران با اشاره به تحولات منطقه‌ای و واکنش‌های جهانی نسبت به تحولات فلسطین گفت: موضوع فلسطین امروز تنها محدود به یک منطقه نیست و واکنش‌های گسترده‌ای در نقاط مختلف جهان نسبت به تحولات این منطقه شکل گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به وقایع روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی و شرایط حکومت نظامی در آن دوران، به خاطراتی درباره توصیه امام خمینی(ره) به مردم برای حضور در صحنه اشاره کرد و گفت: حضور مردم در خیابان‌ها و میدان‌های مختلف، یکی از عوامل مؤثر در روند پیروزی انقلاب اسلامی بود.

حضور در صحنه، مسئولیتی تاریخی

شاه‌مرادی‌زاده با اشاره به ماجرای جنگ احد و تأکید پیامبر اسلام(ص) بر حفظ مواضع نیروها، این واقعه تاریخی را نمونه‌ای از ضرورت پایبندی به مسئولیت و حفظ حضور در صحنه دانست.

وی تأکید کرد: در شرایط مختلف، انسان‌ها در معرض امتحان و آزمایش الهی قرار می‌گیرند و باید تلاش کنیم در زمره افرادی باشیم که در لحظات حساس، میدان را ترک نمی‌کنند.

این سخنران با اشاره به موضوع ظهور امام زمان(عج) و نقش مردم در دوران ظهور، بر ضرورت حضور در اجتماعات و صحنه‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: نباید این فرصت‌ها را از دست بدهیم و باید در اجتماعات و حرکت‌های مردمی حضور داشته باشیم.

سردار شهید نایینی نگاه فرهنگی داشت

شاه‌مرادی‌زاده در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید نایینی به فعالیت‌های فرهنگی وی اشاره کرد و افزود: نخستین فیلمی که ساختیم «تصویر عشق» بود و سردار نایینی در این پروژه نقش داشت و از آن حمایت کرد.

وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد سردار نایینی در کنار فعالیت‌های خود، نگاه فرهنگی نیز داشت و امیدواریم بتوانیم در ادامه این مسیر، سربازان خوبی برای آرمان‌های شهدا باشیم.

شاه‌مرادی‌زاده همچنین از فعالیت رسانه‌ها و به‌ویژه تلویزیون در پوشش برنامه‌ها و حضورهای مردمی تقدیر کرد و گفت: در بسیاری از نقاط کشور که حضور داشتیم، رسانه نیز در کنار مردم حضور داشت و این همراهی قابل تقدیر است.

کد مطلب 6958397

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