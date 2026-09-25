به گزارش خبرنگار مهر، ماشاءالله شاهمرادیزاده شامگاه جمعه در قرارگاه سردار شهید نایینی در رشت با اشاره به خاطراتی از روزهای پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: زمانی که تصاویر حضور و تظاهرات مردم شهرهایی مانند تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد و رشت به پاریس منتقل شد و امام خمینی(ره) این تصاویر را مشاهده کردند، این حضور گسترده مردم اتفاقی فراتر از برنامهریزیهای معمول بود.
وی افزود: برخی حوادث و اتفاقات دوران انقلاب اسلامی را میتوان در چارچوب الطاف خفیه الهی تحلیل کرد؛ مسیری که با حوادث و شهادتهای مختلف در دوران انقلاب ادامه یافت و در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی منتهی شد.
شاهمرادیزاده با اشاره به روایتهای مطرحشده درباره نقش ایرانیان در احیای اسلام بیان کرد: امروز آثار این حرکت مردمی را میتوان در نقاط مختلف کشور مشاهده کرد و حتی در مناطق مرزی و روستاهایی که از امکانات محدودی برخوردار هستند، مردم همچنان با انگیزه و احساس مسئولیت در صحنه حضور دارند.
این سخنران با اشاره به تحولات منطقهای و واکنشهای جهانی نسبت به تحولات فلسطین گفت: موضوع فلسطین امروز تنها محدود به یک منطقه نیست و واکنشهای گستردهای در نقاط مختلف جهان نسبت به تحولات این منطقه شکل گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به وقایع روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی و شرایط حکومت نظامی در آن دوران، به خاطراتی درباره توصیه امام خمینی(ره) به مردم برای حضور در صحنه اشاره کرد و گفت: حضور مردم در خیابانها و میدانهای مختلف، یکی از عوامل مؤثر در روند پیروزی انقلاب اسلامی بود.
حضور در صحنه، مسئولیتی تاریخی
شاهمرادیزاده با اشاره به ماجرای جنگ احد و تأکید پیامبر اسلام(ص) بر حفظ مواضع نیروها، این واقعه تاریخی را نمونهای از ضرورت پایبندی به مسئولیت و حفظ حضور در صحنه دانست.
وی تأکید کرد: در شرایط مختلف، انسانها در معرض امتحان و آزمایش الهی قرار میگیرند و باید تلاش کنیم در زمره افرادی باشیم که در لحظات حساس، میدان را ترک نمیکنند.
این سخنران با اشاره به موضوع ظهور امام زمان(عج) و نقش مردم در دوران ظهور، بر ضرورت حضور در اجتماعات و صحنههای اجتماعی تأکید کرد و گفت: نباید این فرصتها را از دست بدهیم و باید در اجتماعات و حرکتهای مردمی حضور داشته باشیم.
سردار شهید نایینی نگاه فرهنگی داشت
شاهمرادیزاده در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید نایینی به فعالیتهای فرهنگی وی اشاره کرد و افزود: نخستین فیلمی که ساختیم «تصویر عشق» بود و سردار نایینی در این پروژه نقش داشت و از آن حمایت کرد.
وی ادامه داد: این موضوع نشان میدهد سردار نایینی در کنار فعالیتهای خود، نگاه فرهنگی نیز داشت و امیدواریم بتوانیم در ادامه این مسیر، سربازان خوبی برای آرمانهای شهدا باشیم.
شاهمرادیزاده همچنین از فعالیت رسانهها و بهویژه تلویزیون در پوشش برنامهها و حضورهای مردمی تقدیر کرد و گفت: در بسیاری از نقاط کشور که حضور داشتیم، رسانه نیز در کنار مردم حضور داشت و این همراهی قابل تقدیر است.
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