منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۲:۵۳ ظهر امروز یک دستگاه تریلر هوو حامل وکیوم قیر در کمربندی شهرضا، ورودی صحرای چغاد، واژگون شد و آتش گرفت.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، ۶ تیم امدادی از فوریت‌های پزشکی، اداره راهداری و پلیس راه به همراه تیم‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی شهرضا، مجهز به سه دستگاه خودروی اطفای حریق سبک و سنگین، به محل اعزام شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: نیروهای عملیاتی پس از حضور در محل، نسبت به مهار آتش‌سوزی و ایمن‌سازی صحنه حادثه اقدام کردند و خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشت.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: پس از اطفای حریق، پاکسازی محل حادثه و کنترل ترافیک، مسیر بازگشایی شد و تردد خودروها به حالت عادی بازگشت.

وی علت وقوع این حادثه را خطای انسانی اعلام کرد.