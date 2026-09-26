افضلی و رضایی از مدال کانوی میکس بازماندند

به گزارش خبرنگار مهر، هیوا افضلی و محمدنبی رضایی امروز شنبه در فینال کانوی دونفره میکس ۵۰۰ متر در دریاچه میوشی و زیر باران شدید با ثبت زمان ۱.۵۴.۳۷۳ از خط پایان عبور کرد و در رده چهارم ایستاد.
در این مسابقات تیمی های چین، ازبکستان و قزاقستان، اول تا سوم شدند.
افضلی پیش از این در کانوی تکنفره ۲۰۰ متر زنان به مقام هفتم رسیده بود و رضایی نیز در فینال کانوی تکنفره ۵۰۰ متر مردان با زمان یک دقیقه و ۵۱ ثانیه و ۸۶۷ هزارم ثانیه ششم شده بود.
با برگزاری این مسابقه، پرونده رقابت افضلی و رضایی در بازیهای آسیایی ناگویا بسته شد.
فینال کانوی دونفره میکس ۵۰۰ متر بازیهای آسیایی بدون کسب مدال برای نمایندگان ایران به پایان رسید؛ هیوا افضلی و محمدنبی رضایی در این بخش چهارم شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، هیوا افضلی و محمدنبی رضایی امروز شنبه در فینال کانوی دونفره میکس ۵۰۰ متر در دریاچه میوشی و زیر باران شدید با ثبت زمان ۱.۵۴.۳۷۳ از خط پایان عبور کرد و در رده چهارم ایستاد.
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