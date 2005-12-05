مركزي براي بانوان قرآن پژوه تأسيس مي شود

حجت الاسلام احمد احمدي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" از تأسيس مركزي براي ساماندهي به فعاليتهاي بانوان قرآن پژوه خبرداد و اظهار داشت: در نظر داريم مركزي را در اين راستا راه اندازي كنيم كه به بنياد معارف امام رضا (ع) وابسته خواهد بود .

وي با اشاره به سومين همايش بانوان قرآن پژوه افزود: در اين كنفرانس حدود 700 نفر از بانوان فعال در عرصه هاي قرآني شركت داشتند كه از فعاليتهاي آنان در زمينه هاي قرآني اعم از تأليف و حفظ قرآن تكريم به عمل آمد و همچنين در اين همايش تعدادي از بانوان كشورهاي آمريكا ، آرژانتين ، روسيه ، لبنان و عراق كه در زمينه هاي قرآني فعال بوده اند هم حضور داشتند .

دكتر احمدي در مورد پايان نامه هاي به دست آمده افزود: پيش بيني مي شود تعداد پايان نامه هاي به دست آمده تا سال آينده به 5 هزار پايان نامه و تا دو سال آينده به 7 هزار پايان نامه در حوزه علوم قرآني برسد علاوه براين مقالات فراواني هم در اين راستا ارائه شده است .

حجت الاسلام احمدي با اشاره به اينكه سومين همايش بانوان قرآن پژوه از لحاظ كيفي بهتر از دو دوره قبل برگزار شده است گفت: اگر چه در دو دوره قبلي همايش به صورت گسترده تر و عمومي تري برگزار شد اما در اين دوره شاهد رشد كيفي فعاليتهاي ارائه شده بوديم .