حمايت مجدد شوراي همكاري خليج فارس از ادعاي واهي امارات درباره جزايرسه گانه ايران/ درخواست از اسرائيل براي خروج از مناطق اشغالي عربي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه، سران كشورهاي عضو شوراي همكاري مطابق عادت هميشگي، جزاير سه گانه ايراني را متعلق به امارات و اشغال شدن توسط ايران خواندند و آن را محكوم كردند.



اين در حالي است كه ايران بارها تاكيد كرده است جزاير سه گانه در خليج فارس تا ابد متعلق به اين كشور است و هرگونه ادعاي امارات را در اين خصوص بي پايه و اساس خوانده است.

سران شش كشورعضو شوراي همكاري خليج فارس صبح امروز درادامه بيست و ششمين نشست خود در ابوظبي، پشت درهاي بسته تشكيل جلسه دادند و تحولات عراق، لبنان، سوريه، مسئله هسته اي ايران را مورد بررسي قرار دادند.

سران اين شورا مخالفت خود را با سلاحهاي كشتار جمعي در منطقه اعلام كردند و از روند سياسي در عراق حمايت كردند.

عبدالرحمن العطيه دبيركل اين شورا بيانيه پاياني را قرائت كرد كه بار ديگر حمايت اين شورا از منطقه عاري از سلاحهاي كشتار جمعي اعلام كرد كه اشاره وي به برنامه هسته اي ايران بود.

شوراي همكاري خليج فارس پس از پايان نشست خود در ابوظبي دربيانيه اي ازهمكاري سوريه با تيم تحقيق سازمان ملل در مورد رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان استقبال كرد و خواستارادامه همكاري دمشق با اين تيم شد.

شركت كنندگان در نشست ابوظبي ترورهاي اخير در لبنان را محكوم كردند.

سران شش كشور عضور شوراي همكاري خليج فارس همچنين ازرژيم اسرائيل خواستند ازتمام اراضي اشغالي كشورهاي عربي خارج شود.



دراين نشست خروج اسرائيل از نوار غزه را گامي بسوي صلح دانستند و اسرائيل را به خروج كامل از اراضي اشغالي عربي فرا خواندند.

درادامه شورا با محكوم كردن عمليات تروريستي در عراق حمايت و پشتيابي خود را از دولت عراق اعلام كردند ودرهمان حال خواستارحل اختلافات مرزي بين كويت و عراق شد.

اين اجلاس موسوم به نشست فهد در كاخ الامارات در ابوظبي برگزارشد وسران شورا پيش نويس دستوركار نشست را پس از شنيدن گزارش عبدالرحمن العطيه دبيركل اين شورا درباره روند همكاري مشترك از زمان نشست سابق در منامه در سال گذشته و پيگيري هاي دبيرخانه براي اجراي مصوبات آن تصويب كردند.