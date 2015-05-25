کمبود نقدینگی داروخانه های کشور را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهریاری ظهر دوشنبه در نشست خبری انجمن داروسازی خراسان رضوی که درمحل این انجمن برگزار شد اظهار داشت: پس از اجرای طرح بیمه سلامت بیش از هشت میلیون نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و دغدغه مالی بیماران تا حد زیادی کاهش یافت اما عدم پرداخت حق بیمه ها به طور حتم موجب افزایش دغدغه های بیماران خواهد شد و داروخانه ها را تهدید می کند.

وی ادامه داد: با وجود این که هزینه پرداختی مردم به داروخانه ها کاهش پیدا کرد اما مشکلاتی برای داروخانه های بخش خصوصی ایجاد شد.

نایب رئیس انجمن داروسازی ایران با بیان این که بیماران تنها ۱۰درصد هزینه داروی خود را پرداخت می کنند تصریح کرد: این امر نقدینگی داروخانه های بخش خصوصی را کاهش می دهد.

وی افزود: انجمن داروسازی سال هاست تلاش می کند یک قرارداد مرضی الطرفین با شرکت های بیمه گر منعقد کند که هزینه نسخه ها طبق قانون به داروخانه ها پرداخت شود.

شهریاری گفت: طبق قانون ۶۰درصد نسخه هایی که به بیمه ارائه می شود باید ظرف ۱۵ روز و مابقی طی ۲ ماه به داروخانه ها پرداخت شود که این امر از سوی شرکت های بیمه گر نایده گرفته شده است.

وی با بیان این که ۶۰درصد مبلغ نسخه های چهارماه گذشته به داروخانه ها پرداخت نشده گفت: توان خرید داروخانه ها کاهش یافته و این باعث می شود داروخانه ها نتوانند داروهای اساسی مورد نیاز مردم را تأمین کنند.

برای تهیه دارو پول نقد می خواهیم

شهریاری به مسئله حصر اقتصادی کشور اشاره کرد و ادامه داد: برای تهیه دارو به پول نقد نیاز داریم و همه این مسائل در نهایت به ضرر بیماران تمام می شود و تلاش دولت برای کاهش دغدغه بیماران ناکام خواهد ماند.

وی افزود: با تلاش هایی که صورت گرفت روز گذشته هزینه نسخه ها تا پایان دی ماه سال گذشته پرداخت شد اما مبلغ چهارماه گذشته هنوز پرداخت نشده است.

شهریاری در خصوص عدم پرداخت حق بیمه جانبازان و ایثارگران توسط بیمه ایران گفت: پیش از این بیمه ایران سهم بیمه نسخه های جانبازان را به روز پرداخت می کرد اما اکنون بیمه ایران هم این مسئله را به تأخیر می اندازد.

وی ادامه داد: به بنیاد شهید و بیمه ایران پیشنهاد طراحی سامانه ای را دادیم که حاوی اطلاعات دارویی جانبازان باشد تا از اتلاف وقت و مشکلات رفت و آمد جانبازان جلوگیری کنیم

شهریاری بیان داشت: برخی داروهایی که جانبازان مصرف می کنند نیاز به تجویز متخصص دارد در صورتی که حرکت کردن برای برخی از این عزیزان بسیار سخت است که با طراحی سامانه جانبازان این مشکلات را نخواهند داشت.

وی افزود: از کمیته امداد امام خمینی(ره) که پایان سال گذشته حساب های خود را با داروخانه ها تسویه کرد تشکر می کنیم.

افزایش قیمت برخی داروها به دلیل افزایش کیفیت بوده است

شهریاری درخصوص افزایش قیمت دارو گفت: دارو در مجموع سیستم دارویی کشور ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش قیمت داشته و حتی برخی اقلام دارویی ارزان تر شده است.

وی با بیان این که قیمت برخی داروهای تولید داخل افزایش داشته گفت: اما در مورد برخی داروهای وارداتی قیمت بسیاری از داروها تا یک سوم کاهش پیدا کرد که این امر به دلیل اجرایی شدن طرح واردات موازی بود.

شهریاری ادامه داد: با این طرح مجوز واردات دارو به شرکتی که توانایی وارد کردن دارو با قیمت پایین تر داشت سپرده می شد که نتیجه این طرح کاهش بسیاری از اقلام داروهای اساسی و گران قیمت بود.

وی افزایش قیمت برخی داروهای وارداتی را به دلیل تغییر کیفیت داروها عنوان کرد و گفت: با این حال تورم در حوزه دارو در کشور به صورت مشخص کاهش پیدا کرده است.

شهریاری با بیان این که بیش از ۱۱هزار و ۲۰۰ داروخانه در سطح کشور فعال هستند گفت: چرخش مالی حوزه دارویی کشور بیش از۱۰هزار میلیارد تومان در سال است که حدود ۵۰درصد این مبلغ مروبط به بخش دولتی است که در بیمارستان ها و مراکز درمانی مصرف می شود.

وی با بیان این که بین ۳۵ تا ۴۰ درصد داروی کشور در ۲.۵درصد داروخانه ها توزیع می شود ادامه داد: بنابراین میزان داروی باقی مانده برای داروخانه های خصوصی بسیار کم است.

آیین نامه افزایش داروخانه ها اجرایی نیست

شهریاری گفت: قبلا بنا بود به ازاء هر ۶هزار نفر یک داروخانه داشته باشیم که طبق آیین نامه جدید باید به ازاء هر ۴هزار و ۵۰۰ نفر یک داروخانه تأسیس شود.

وی افزود: با توجه به میزان کم دارو که در میان داروخانه های بخش خصوصی توزیع می شود افزایش داروخانه ها با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

شهریاری ادامه داد: در کنار این مسئله موضوع اشباع سطح شهرهایی مانند مشهد برای افزایش داروخانه امکان اجرایی کردن این آیین نامه را به حداقل می رساند.