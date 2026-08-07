https://mehrnews.com/x3cLfm ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۴ کد مطلب 6910633 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۴ حضور باشکوه مردم خمین در یکصد و شصتمین شب حمایت از ولایت فقیه خمین- در این ویدئو حضور باشکوه مردم خمین در یکصد و شصتمین شب حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6910633 کپی شد مطالب مرتبط شکوه بیمرز ارادت؛ مردم دیار آفتاب در یکصد و پنجاهونهمین شب عاشقی سلماسیها در حمایت از رهبری و انقلاب همچنان در خیابان ایستاده اند ۱۵۹ شب ایستادگی و تجلی وحدت مردم محلات در بیعت با رهبر انقلاب آوج در یکصد و شصتمین شب؛ اجتماع مردم پر و شور و حماسه آفرین الوند در صد و شصتمین شب حضور و یک روایت ادامهدار از مردم اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه ضیاءآباد در شب ۱۶۰؛ مردم همچنان صحنه را ترک نکردهاند صد و بیست و چهارمین شکوه حضور مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب تداوم حضور شبانه مردم در گرگان برچسبها تجمع مردمی خمین رهبر معظم انقلاب اسلامی
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