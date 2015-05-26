بازدید هیات سرمایه گذاری شرکت تویوتا از بندر تجاری لنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، اسماعیل مکی زاده هدف از بازدید تیم اعزامی شرکت تویوتا ژاپن را آشنا شدن با وضعیت و امکانات بندر لنگه جهت ارسال خودروهای متعلق به این شرکت عنوان کرد.

وی با اشاره به مزایا، ظرفیتها و امکانات موجود در این بندر افزود: این بندر آمادگی لازم جهت خدمات دهی مناسب و ارسال کالاهای خود به خصوص تخلیه و بارگیری خودروهای این شرکت را دارد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه خاطرنشان کرد: این هیات ژاپنی جهت استفاده از مزایای جابجایی محصولات شرکت تویوتا از طریق بندر لنگه این بندر را مورد بازدید قرار دادند.

شایان ذکر است، این هیات ژاپنی طی بازدیدی از اداره بنادر و دریانوردی لنگه از باراندازها و اسکله های این بندر نیز بازدید کردند و از نزدیک با امکانات آن آشنا شدند.