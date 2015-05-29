نام کوبا از فهرست تحریمی آمریکا خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، خارج شدن کوبا از فهرست کشورهای حامی تروریسم توسط آمریکا چند هفته پس از آن صورت می گیرد که باراک اوباما و رائول کاسترو روسای جمهوری دو کشور برای اولین بار با یکدیگر دیدار کردند.

این دیدار از زمان اولین ملاقات بین ریچارد نیکسون و فیدل کاسترو در سال 1959، بی سابقه بوده است. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد جان کری وزیر خارجه این کشور تصمیم نهایی خود را برای خارج کردن کوبا از فهرست کشورهای حامی تروریسم گرفته و این تصمیم از امروز اجرایی خواهد شد.

پیشتر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا کنگره را از این تصمیم خود مطلع کرده و نمایندگان ۴۵ روز فرصت داشتند که با این کار مخالفت کنند، با این حال این فرصت امروز بدون مخالفت نمایندگان به پایان رسید.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین آمده است که واشنگتن درباره طیف وسیعی از سیاست‌ها و اقدامات کوبا دغدغه‌ها و مخالفت‌های جدی دارد، اما اینها به حوزه‌ای خارج از تعریف کشورهای حامی تروریسم تعلق دارند.

گفتنی است از جمله اتهاماتی که دولت آمریکا متوجه دولت کوبا می کند، حمایت از گروه های جدایی طلب باسک در اسپانیا و فارک در کلمبیاست.