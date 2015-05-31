«خطای ستارگان بخت ما» به چاپ دوم رسيد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب برای اولین بار در پاییز 1393 توسط نشر پیدایش منتشر شد و چاپ بعدی آن در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی كتاب تهران، یكی از پرفروشترین آثار این انتشارات نیز بوده است.
«خطای ستارگان بخت ما» داستان نوجوانی به نام هزل گریس را بیان میكند كه از زمان تشخیص سرطان، زندگیاش با مرگ گره خورده است. او در انتهای زمستان هفدهسالگیاش، درگروه پشتیبان گروههای سرطانی با پسری به نام آگوستوس واترز آشنا میشود كه این آشنایی زندگی و مرگش را از نو رقم میزند.
«خطای ستارگان بخت ما» که بهترین رمان سال به انتخاب مجله نیویورک تایمز و همچنین منتقدان این نشریه شده، رمانی خواندنی از زندگی و مرگ جوانانی است که تا دم مرگ زندگی میکنند و پرسشهای آنان در چرخهای مداوم تکرار میشود: من هم میتوانم عاشق شوم؟ بعد از مرگم، کسی از من یاد میکند؟ میتوانم اثری از خود به جا بگذارم؟
سال 2014 از روی این رمان گرین، فیلمی با عنوان«تقصیر ستارگان ما» ساخته شد که جان گرین را به پرفروشترین نویسنده آمریکا تبدیل کرده است. فیلمی که در 120 روز نخست اکران خود، فروشی برابر با 122 میلیون دلار داشت و همین مساله موجب ایجاد رقابت میان فیلمسازان بر سر خرید حق کپیرایت دیگر آثار جان گرین شد.
این كتاب داستان زندگی و مرگ جوانانی است كه تا دم مرگ زندگی میكنند و سوالهای آنها در چرخهای مداوم تکرار میشود؛ اینكه بعد از مرگشان کسی از آنها یاد میکند یا فراموش میشوند؟ میتوانند عاشق شوند؟ میتوانند در این جهان اثری از خود باقی بگذارند؟ و ...
كتاب «خطای ستارگان بخت ما» جوایز مختلفی از جمله رمان شماره یک سال به انتخاب مجله نیویورک تایمز، رمان شماره یک سال به انتخاب وال استریت جورنال، رمان شماره یك به انتخاب ایندی باند و بهترین رمان سال از نظر منتقدان نیویورک تایمز را به خود اختصاص داده است.
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