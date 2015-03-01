به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، دار و دسته جان گرین بار دیگر گرد می‌آیند.

اسکات نوی اشتاتر و مایکل اچ.وبر نویسندگان فیلمنامه «تقصیر ستاره‌های بخت ما» که با هم فیلمنامه آن فیلم را برای کمپانی فاکس نوشتند و یکی از موفق‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۱۴ را شکل دادند، بار دیگر در کنار تهیه کنندگان کمپانی تمپل هیل قصد دارند تا این بار با اقتباس از کتاب سال ۲۰۰۸ جان گرین با عنوان «شهرهای کاغذی» فیلم بسازند.

«شهرهای کاغذی» سومین رمان جان گرین برای نوجوانان است که در زمان انتشارش به کتاب پنجم فهرست پرفروش‌های نیویورک تایمز بدل شد و جایزه ادگار ۲۰۰۹ را به عنوان بهترین رمان برای نوجوانان دریافت کرد. این کتاب با تمرکز بر زندگی دو نوجوان نوشته شده است.

کمپانی فاکس اعلام کرده این فیلم تابستان سال ۲۰۱۵ اکران می‌شود تا در ماه ژوئن و در اولین سالگرد اکران فیلم موفق «تقصیر ستاره‌های بخت ما» راهی پرده‌های نقره‌ای شود.

این فیلم را جیک شرایر کارگردانی می کند و کارا دلوین، جاستیس اسمیت، آستین آبارمیز و هالستون سیگ در آن بازی می کنند.

این در حالی است که تمپل هیل قراردادی با کمپانی پارامونت امضا کرده تا اقتباسی از اولین رمان گرین با عنوان «در جستجوی آلاسکا» را نیز انجام دهد. دو فیلمنامه نویس این کمپانی فیلمنامه این فیلم را هم می نویسند که داستانش با تمرکز بر دو دانش‌آموز دبیرستانی شکل گرفته است.

فیلم «تقصیر ستاره‌های بخت ما» با بازی شایلین وودلی و آنسل الگورت که با بودجه‌ای کم ساخته شده بود، موفق به فروشی ۳۰۵.۲ میلیون دلاری شد. هواداران رمان‌های گرین هم سبک وفادارنه به متن فیلم را تحسین کردند و همین موجب جلب اعتماد سازندگان برای ساخت فیلم‌های دیگری با اقتباس از آثار گرین شد.

خود گرین نیز ارتباطی قوی با نویسندگان فیلمنامه فیلم قبل داشت و بلافاصله برای ساخت فیلم جدید به گروه آنها ملحق شد.

رمان «در جستجوی آلاسکا» در سال ۲۰۰۵ نوشته شد و جایزه مایکل ال سال ۲۰۰۶ را برد. پارامونت در همان سال ۲۰۰۵ امتیاز ساخت فیلم را از وی خریده بود، اما ساخت آن را تا موفقیت فیلم اولی که از آثار گرین ساخته شد، یعنی «تقصیر ستارگان ما» به تعویق انداخته بود.

نوی اشتاتر و وبر با همکاری هم فیلمنامه‌های موفقی نوشته‌اند که «تماشایی حالا» و «۵۰۰ روز تابستان» از جمله آنهاست. آنها در حال نوشتن فیلمنامه «کجا ‌رفته بودی برنادت» هم هستند که قرار است ریچارد لینک لتر آن را بسازد. فیلمنامه «من پیش از تو» برای کمپانی مترو گلدن مایر نیز توسط آنها نوشته خواهد شد.

تمپل هیل تهیه کننده «ماز رانر» فیلم موفق سال پیش هم بود. جدیدترین فیلم نیکلاس کیج با عنوان «طولانی‌ترین راندن» هم ساخته آنهاست که ۱۰ آوریل اکران می‌شود.