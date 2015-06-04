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۱۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۰۸

کامرون: به آموزش مخالفان دولت سوريه ادامه می‌دهيم

کامرون: به آموزش مخالفان دولت سوريه ادامه می‌دهيم

نخست وزیر انگلیس در پارلمان این کشور اعلام کرد لندن به آموزش مخالفان دولت سوریه برای سرنگونی بشار اسد رئیس جمهوری این کشور ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نخست وزیر انگلیس در پارلمان این کشور اعلام کرد لندن به آموزش مخالفان دولت سوریه برای سرنگونی بشار اسد رئیس جمهوری این کشور ادامه خواهد داد.

«دیوید کامرون» در سخنان خود در جلسه پاسخگویی به سوالات در مجلس عوام انگلیس به نمایندگان مدعی شد: در سوریه، اوضاع بسیار بد است، اما باید با کمک دیگران برای آموزش مخالفان میانه رو سوری برنامه ریزی کرده و تلاش هایمان را برای انتقال قدرت ادامه دهیم تا بشار اسد و حکومت وی را از بین ببریم.

وی افزود: ما باید این راهبرد را ادامه دهیم و مهم نیست که در این راه چه قدر نیاز به زمان داشته باشیم.

ترکیه ماه فوریه برای آموزش و تجهیز مخالفان دولت سوریه به عنوان بخشی از تلاش های ائتلاف به اصطلاح ضد داعش، توافقنامه ای را با واشنگتن امضاء کرد.

بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، در تحولات سوریه از ماه مارس سال ۲۰۱۱ تا کنون بیش از ۲۲۰ هزار نفر از جمله ده هزار کودک کشته شده اند.

کد مطلب 2767782
پیمان یزدانی

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