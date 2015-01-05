آمریکا و ترکیه درباره آموزش مخالفان سوری به توافق رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام ارشد وزارت خارجه ترکیه از نهایی شدن توافق آمریکا و ترکیه درباره آموزش نیروهای به اصطلاح میانه روی دولت سوریه تا پایان ماه خبر داد.

بنا بر این گزارش آموزش مخالفان سوری از اوایل ماه مارس در داخل خاک ترکیه آغاز خواهد شد و همزمان با این برنامه آموزش های مشابه در خاک اردن و عربستان نیز آغاز خواهند شد.

این مقام ترک هدف از این برنامه ها را آموزش 15 هزار تا 20 هزار مخالف سوری در مدت 3 سال در داخل خاک ترکیه اعلام کرده است.

به گفته وی برای این منظور شماری از نظامیان آمریکایی برای آموزش این نیروها در خاک ترکیه مستقر خواهند شد تا به همکاران ترک در این آموزش ها کمک کنند.

ترکیه در راستای کمک به آمریکا و متحدانش در مبارزه با داعش پیشتر نیز مبادرت به آموزش نیروهای پیشمرگه کرد در شمال عراق کرده و همچنین برای آموزش ارتش عراق و ارسال تسلیحات برای آنها نیز اعلام آمادگی کرده است.