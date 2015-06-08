عملیات اجرایی آزادراه حرم تا حرم در خراسان رضوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزاد راه حرم تا حرم به عنوان یکی از بزرگ ترین پروژه های ارتباطی کشور به طول یک هزار کیلومتر مبداء این ازاد راه در مشهد مقدس به مقصد آن در شهر مقدس قم پیوند می زند.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در حاشیه مراسم اغاز عملیات اجرایی ازاد راه حرم تا حرم بیان کرد: با احداث این ازاد راه علاوه بر تسهیل در تردد زائران شاهد کاهش مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و افزایش ایمنی زائران خواهیم بود.

محمدرضا اخوان عبداللهیان ابراز داشت: طول این ازاد راه ۴۹۳ کیلومتر است که قطعه قم-گرمسار به طول ۱۵۲ کیلومتر در دست بهره برداری است.

وی افزود: قطعه گرمسار- سمنان نیز به طول ۱۲۰ کیلومتر در دست مطالعه است و قطعه سبزوار-نیشابور-مشهد نیز به طول ۲۲۳ کیلومتر امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی بیان کرد: عرض این آزادراه نیز شامل ۳۵ متر در ۱۲۳ کیلومتر و سرعت طراحی ۱۳۰ کیلومتر در ساعت است.

اخوان ادامه داد: کارفرمای طرح شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و سرمایه گذار آن قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء است.

