ارجائی: گره کور آزادراه «حرم تا حرم» با مصوبه جدید هیئت دولت باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله ارجائی شیرازی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد ضمن تقدیر از جامعه ۲۵۰ هزار نفری صنعت هوایی کشور از مجاهدت‌های همکاران هوایی و زمینی در دوران پیچیده «جنگ رمضان» تجلیل کرد.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه فضای کشور در این مدت شرایط خاصی را تجربه کرد، اظهار کرد: با وجود تمامی فشارها و حتی در مقاطعی که فضای کشور بسته بود، همکاران ما مردانه ایستادند و به ارائه خدمات ادامه دادند.

وی با محکوم کردن حملات دشمن به زیرساخت‌های غیرنظامی تصریح کرد: دشمن در جنگ اخیر، چهره پلید خود را با هدف قرار دادن مستقیم هواپیماهای مسافری روی باند و در پارکینگ‌ها و همچنین حمله موشکی به برج‌های مراقبت برخی فرودگاه‌ها نشان داد؛ اقدامی که در هیچ عرف جنگی مرسوم نبوده و مصداق تعرض به خدمات عمومی است.

ارجائی با تأکید بر اینکه دولت برای بازسازی این خسارت‌ها مصمم است، خاطرنشان کرد: بخشی از بازسازی‌ها در همان ایام جنگ و برای بازگشت سریع فرودگاه‌ها به مدار خدمت انجام شد و بخش دیگر نیز برای دوران پس از پیروزی قطعی برنامه‌ریزی شده است.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی افزود: اگرچه ممکن است در مسیر بازسازی‌ها، کاهش موقت سطح خدمات را برای مردم شاهد باشیم، اما اطمینان می‌دهیم که با غیرتِ کارکنان این صنعت و حمایت دولت، زیرساخت‌ها بهتر از گذشته احیا خواهند شد.

حمایت از شرکت‌های هواپیمایی و جلوگیری از تعدیل نیرو

وی به وضعیت ایرلاین‌های داخلی پرداخت و گفت: شرکت‌های هواپیمایی نیز در کنار فرودگاه‌ها، هم به دلیل آسیب مستقیم به پرنده‌ها و هم به واسطه محدودیت‌های فضای کشور، متحمل خسارت شدند. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های هواپیمایی با وجود شرایط دشوار، از تعدیل نیرو خودداری کرده‌اند.

ارجائی تصریح کرد: دولت در حال تدوین بسته‌های حمایتی با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است تا کمک‌های مؤثری به این شرکت‌ها ارائه شود.

گشایش در پروژه ملی «حرم تا حرم»

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در خصوص دغدغه زائران و مجاوران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) برای تکمیل آزادراه «حرم تا حرم» گفت: با ابلاغ مصوبه هیئت وزیران در روزهای اخیر، گره هشتاد کیلومتری این آزادراه در حوزه استان خراسان رضوی باز شد.

وی افزود: این مصوبه که اصلاحیه‌ای بر توافقات قبلی است، سهم مشارکت دولت را به ۵۵ درصد افزایش داده و در یک ابتکار عمل برای تشویق سرمایه‌گذاران، سود مشارکت را به ۱۰ درصد بیش از نرخ سپرده‌های بلندمدت بانکی ارتقا داده است.

ارجائی بیان کرد: با جلسات مثبتی که با سرمایه‌گذار این پروژه داشتیم، امیدواریم به‌زودی عملیات اجرایی در قطعه‌ای از این مسیر به طول حدود ۲۵ کیلومتر از سه راهی باغچه به سمت قدمگاه آغاز شود تا بخشی از آرزوی دیرینه زائران برای دسترسی آسان‌تر به مشهد مقدس محقق گردد.