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۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۳۵

درخواست دیوان کیفری از آفریقای جنوبی برای بازداشت عمر البشیر

درخواست دیوان کیفری از آفریقای جنوبی برای بازداشت عمر البشیر

دیوان کیفری بین المللی از آفریقای جنوبی خواست تا رئیس جمهور سودان را در سفر به این کشور بازداشت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیوان کیفری بین المللی از آفریقای جنوبی خواسته تا «عمر البشیر» رئیس جمهوری سودان را که برای شرکت در نشست اتحادیه آفریقا به این کشور سفر کرده بازداشت کند. البشیر به خاطر ارتکاب جرایم جنگی در جریان تنش‌های منطقه دارفور تحت تعقیب این دیوان است.

با این وجود عمر البشیر از سوی مقام‌های رسمی آفریقای جنوبی در ژوهانسبورگ مورد استقبال قرار گرفته است.

رابطه میان دیوان بین‌ المللی کیفری و اتحادیه آفریقا بر سر مسائل مختلفی از جمله آنچه اتهام زنی غیرعادلانه علیه آفریقایی‌ها خوانده می‌شود با تنش همراه بوده است. اتحادیه آفریقا پیش از این از دیوان بین‌المللی کیفری خواسته بود اقداماتش را علیه رهبرانی که بر سر قدرت هستند متوقف کند.

حکم صادر شده علیه عمر البشیر از جمله امکان سفرهای خارجی او را محدود کرده است. با این حال او از برخی کشورهای آفریقایی و خاورمیانه که با آنها روابط دوستانه دارد دیدار کرده است.

کد مطلب 2778446
عبدالحمید بیاتی

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