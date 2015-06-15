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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۵۱

رئیس کمیسیون صنایع مجلس خبر داد:

برگزاری جلسه مشترک برای حل اختلافات مخابرات و دولت

برگزاری جلسه مشترک برای حل اختلافات مخابرات و دولت

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه ای در این کمیسیون خبر داد تا مشکلات و اختلافات میان شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات با واسطه گری نمایندگان مجلس حل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی امروز در مراسم بهره برداری از پروژه های مخابراتی استان تهران با تاکید براینکه باید اختلافات میان وزارت ارتباطات و مخابرات حل شود، گفت: جلسه ای با حضور نمایندگان کمیسیون صنایع، مسئولان مخابرات، شخص وزیر ارتباطات و معاونان وی، ترتیب خواهیم داد تا این مشکلات و اختلافات را برای همیشه حل کنیم.

وی با بیان اینکه مخابرات و دولت باید بر سر ارائه خدمات به مردم با هم اختلاف داشته باشند و نباید چوب لای چرخ هم بگذارند افزود: همه ما مسئولیم که برای خدمت رسانی به مردم کمربندها را محکم ببندیم و خدمت کنیم و در این میان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیت را خواهد داشت چرا که پایه تمامی خدمات برای توسعه کشور، فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

رحمانی از ارائه گزارش عملکرد اپراتورهای موبایل، اپراتور فیبرنوری و مخابرات در زمینه بهره گیری از تولید داخل و ارتباطات با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع خبر داد و گفت: روز سه شنبه نیز وزیر ارتباطات برای ارائه عملکرد در زمینه شبکه ملی اطلاعات و نیز حمایت از تولیدات داخلی به کمیسیون صنایع خواهد آمد.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس بر سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و حمایت دولت از این موضوع، تحقیق و پژوهش و ارتباط با دانشگاهها تاکید دارد افزود: مجلس از اعتبارات وزارت ارتباطات در این بخش حمایت می کند و انتظار دارد این وزارتخانه نیز این بودجه ها را در جهت حمایت از تولیدات بومی و ارتباط با دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان و مراکز علمی تحقیقاتی به کار گیرد.

کد مطلب 2779683

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