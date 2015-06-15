برگزاری جلسه مشترک برای حل اختلافات مخابرات و دولت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی امروز در مراسم بهره برداری از پروژه های مخابراتی استان تهران با تاکید براینکه باید اختلافات میان وزارت ارتباطات و مخابرات حل شود، گفت: جلسه ای با حضور نمایندگان کمیسیون صنایع، مسئولان مخابرات، شخص وزیر ارتباطات و معاونان وی، ترتیب خواهیم داد تا این مشکلات و اختلافات را برای همیشه حل کنیم.

وی با بیان اینکه مخابرات و دولت باید بر سر ارائه خدمات به مردم با هم اختلاف داشته باشند و نباید چوب لای چرخ هم بگذارند افزود: همه ما مسئولیم که برای خدمت رسانی به مردم کمربندها را محکم ببندیم و خدمت کنیم و در این میان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیت را خواهد داشت چرا که پایه تمامی خدمات برای توسعه کشور، فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

رحمانی از ارائه گزارش عملکرد اپراتورهای موبایل، اپراتور فیبرنوری و مخابرات در زمینه بهره گیری از تولید داخل و ارتباطات با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع خبر داد و گفت: روز سه شنبه نیز وزیر ارتباطات برای ارائه عملکرد در زمینه شبکه ملی اطلاعات و نیز حمایت از تولیدات داخلی به کمیسیون صنایع خواهد آمد.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس بر سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و حمایت دولت از این موضوع، تحقیق و پژوهش و ارتباط با دانشگاهها تاکید دارد افزود: مجلس از اعتبارات وزارت ارتباطات در این بخش حمایت می کند و انتظار دارد این وزارتخانه نیز این بودجه ها را در جهت حمایت از تولیدات بومی و ارتباط با دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان و مراکز علمی تحقیقاتی به کار گیرد.