گوگل به تحریم ۶ ماهه «سواستوپول» خاتمه داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کاربران ساکن در شبه جزیره کریمه امروز با لغو ۶ ماهه تحریم گوگل توانستند به کابری های جستجوگر گوگل در کامپوترها و گوشی های هوشمند خود دسترسی داشته باشند.

جستجوگر گوگل به عنوان بخشی از تحریم های اعمالی آمریکا علیه روسیه در ماه ژانویه، کابری های خود در برخی خدمات برای کاربران ساکن در شهر بندری سواستوپول در جنوب غربی شبه جزیره کریمه را تحریم کرده بود.

شبه جزیره کریمه و شهر بندری سواستوپول آن با دو میلیون و ۱۴۰ هزار نفر جمعیت که یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر از آنان را روس تبارها تشکیل می دهند، ۱۸ مارس سال گذشته با برگزاری یک همه پرسی به خاک روسیه ملحق شدند. این امر با ناخوشنودی برخی کشورها مانند آمریکا مواجه و تحریم هایی علیه آن ها اعمال شد.