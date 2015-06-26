حمایت از سوریه همچنان سیاست مشترک ایران و روسیه است

حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امورخارجه در گفتگو با مهر، با تاکید براینکه تهران و مسکو به حمایت های موثر خود از سوریه در مبارزه با تروریسم ادامه می دهند، گفت: اجازه داده نشد که تروریست ها نظام سیاسی و رییس جمهور قانونی سوریه را سرنگون کنند و سوریه را به لیبی جدیدی مبدل سازند.

معاون عربی و آفریقای وزیر امورخارجه، با بیان اینکه مواضع کشور چین نیز در مبارزه با تروریسم و کمک به مردم سوریه در همین راستاست، تصریح کرد: تهران، پکن و روسیه از ثبات و امنیت پایدار منطقه حمایت می کنند.