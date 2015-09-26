گزارش رای الیوم از کمک های نظامی روسیه به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، یک منبع نظامی سوری اعلام کرد: طی دو هفته گذشته، ۱۵ هواپیمای باری روسی حامل سلاح ها و مهمات در پایگاه نظامی «حمیمیم» واقع در حومه شهر «لاذقیه» فرود آمدند.

این منبع نظامی که خواست نامش فاش نشود، گفت: تقریبا از دو هفته پیش، هر روز صبح حداقل یک هواپیمای باری روسی در پایگاه نظامی «حمیمیم» به زمین می نشیند که چندین جنگنده به منظور حمایت از این هواپیماها همیشه در حال پرواز هستند.

این منبع همچنین اعلام کرد: دولت سوریه برای مقابله با گروه های تروریستی در شمال و شرق این کشور، استفاده از پهبادهای ساخت روسیه را آغاز کرده است.

گفتنی است طی روزهای اخیر روسیه برای مبارزه با تروریسم در سوریه اعلام آمادگی کرده است و در این راستا، «پوتین» رئیس جمهور روسیه گفته است: حمایت از حکومت سوریه تنها راه پایان دادن به بحران در این کشور است.