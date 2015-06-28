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۷ تیر ۱۳۹۴، ۶:۲۱

حضور حدود ۵۰۰ تروریست فرانسوی در عراق و سوریه

حضور حدود ۵۰۰ تروریست فرانسوی در عراق و سوریه

یگان های مبارزه با تروریسم فرانسه ۴۷۳ تروریست فرانسوی که در حال حاضر در سوریه و عراق حضور دارند را شناسایی ردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، یک منبع در سرویس مبارزه با تروریسم فرانسه اعلام کرد: طبق آمار این یگان ها، تا کنون ۱۱۹ تروریست فرانسوی در مناطق درگیری کشته شده و ۲۱۷ نفر دیگر به فرانسه باز گشته اند.

این در حالی است که اگر این تعداد به تمام کسانی که در راه پیوستن به تروریست ها در سوریه و عراق هستند و یا کسانی که برای پیوستن به تروریست ها ابراز تمایل واقعی کرده اند، اضافه شوند تعداد تروریست های فرانسه از مرز ۱۸۰۰ نفر عبور می کند.

هر چند امکان دارد همه این افراد ضرورتا در درگیری ها شرکت نکنند ولی احتمال بازگشت آنها به فرانسه به ویژه پس از تندرو تر شدن آنها به دلیل درگیری در میدان های نبرد، باعث نگرانی جدی مسئولان فرانسه شده است.

کد مطلب 2788881

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