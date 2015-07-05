۴ ماه تاخیر در تشکیل جلسه شورای عالی فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، از زمان برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی بیش از ۴ ماه می گذرد وبا وجود آنکه این شورا باید هر سه هفته یک بار به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه دهد اما خبری از برگزاری این جلسات نیست.

بی نظمی و تعویق در برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی موضوع تازه ای نیست و علاوه بر بی نظمی ها در برگزاری این جلسات در دولت دهم، دولت یازدهم نیز در برگزاری جلسات عالی ترین شورای سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی جدیت به خرج نمی دهد.

نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی، درآخرین روزهای اسفندماه سال ۹۰ و در دولت دهم به ریاست محمود احمدی نژاد برگزار شد و از آن زمان تاکنون روند برگزاری جلسات این شورا شکل منظمی نداشته است.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نیز، جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی پس از ۹ ماه وقفه در آبان ماه ۹۲ برگزار شد و پس از آن نیز تداوم برگزاری جلسات این شورای عالی به ریاست حسن روحانی دوام نیاورد و رئیس دولت یازدهم تنها در چند ماه نخست آغاز به کار دولت، این جلسات را منظم برگزار کرد و پس از آن جلسات شورای عالی فضای مجازی شکل منظمی به خود ندید.

آخرین جلسه برگزار شده شورای عالی فضای مجازی به دهم اسفندماه برمی گردد و از آن زمان تاکنون این شورا جلسه ای نداشته و مسئولان نیز دلیل عدم برگزاری این جلسات را اعلام نمی کنند.

گفته می شود دستور برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی از سوی دفتر رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا تعیین می شود و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی نقشی در برگزاری این جلسات ندارد.

در این باره یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به مهر، با بیان اینکه زمان برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی را از رئیس جمهور مطالبه کنید، گفت: درخواست برگزاری شورای عالی فضای مجازی را کتبا به رئیس جمهور ارائه کرده و خواستار برگزاری جلسات این شورا شده ایم.

مقام معظم رهبری اسفندماه سال ۹۰ حکم به تشکیل شورای عالی فضای مجازی دادند و در آن حکم گسترش فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بویژه شبکه جهانی اینترنتی و آثار چشمگیر آن را در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری از فرصت های ناشی از آن در پیشرفت همه جانبه کشور و همچنین برنامه ریزی به منظور صیانت از آسیب های ناشی از این فناوری را از جمله دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند . بر اساس این حکم، مقرر شد هر سه هفته یک بار جلسات این شورا به ریاست رئیس جمهور برگزار شود.