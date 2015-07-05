مسابقات قرآنی برای فهم بیشتر آیات الهی برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی شامگاه شنبه در جمع تعدادی از اعضای انجمن قرآن پژوهی که در بیت علامه طباطبایی برگزار شد در سخنانی با اشاره به در پیش بودن شبهای قدر اظهار داشت: شبهای قدر بسیار مهم و دارای فضیلت بسیار زیادی است که همگان باید قدر آن را دانسته و در این شبها به عبادت و راز و نیاز با خداوند مشغول باشند.
وی بیان داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به برکت تأکیدهای امام راحل و مقام معظم رهبری توجه مردم به قرآن کریم بیشتر شده است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با بیان اینکه در رژیم سابق، قرآن تنها در مجالس ختم و عزاداری قرائت میشد، افزود: بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران توجه و عنایت به قرآن کریم افزایش یافت و امروز شاهدیم که اقشار مختلف مردم جلسات و برنامههای قرآنی مختلفی دارند.
آیت الله مقتدایی، با بیان اینکه توجه به تفاسیر و معنی آیات الهی بسیار مهمتر از قرائت و توجه به تجوید قرآن است، افزود: متأسفانه برنامههایی که به افزایش فهم آیات الهی کمک کند در بین مردم کمرنگ است در حالی که رهبر معظم انقلاب به این امر تأکید دارند که قرآن میبایست در زندگی روزمره مردم جاری و ساری باشد.
وی تصریح کرد: همانگونه که مسابقات حفظ و قرائت قران کریم در سطوح مختلف برگزار میشود مسابقاتی نیز باید برای فهم هر چه بهتر آیات الهی برگزار شود تا از این طریق اقشار مختلف مردم تشویق شوند به سمت درک این معانی روی آورند.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه افزود: قران کریم در طول ۲۳ سال نازل شد که موضوعات مختلفی را در بر دارد در حالی که کوچکترین اختلافی را در بین آیات الهی دیده نمیشود و همین امر یکی از ویژگیهای منحصر به فرد قرآن است.
تدبر در آیات الهی مورد تأکید قرآن کریم است
آیت الله مقتدایی، تصریح کرد: تدبر در آیات الهی مورد تأکید قرآن کریم است چرا که این تدبر و تفکر برکات بسیاری برای زندگی انسانها به دنبال دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آیت الله مکارم شیرازی قصد بازنگری تفسیر نمونه گرفتهاند، افزود: این امر بدان دلیل است که ایشان میفرمایند که من نکات بسیاری را بهتازگی از آیات الهی درک کردهام که در زمان تألیف تفسیر نمونه به آن توجه نداشتم و امروز بنا داریم که این تفسیر را مورد بازنویسی قرار دهیم.
دبیر شورای مدیریت حوزه علمیه قم، با بیان اینکه برای فهم قرآن در جامعه میبایست برنامههایی طراحی و تدوین کرد، افزود: بهترین محلی که میتواند در این زمینه مؤثر باشد، انجمن قرآن پژوهی است که باید طرحهایی در این زمینه آماده و به متقاضیان اجرایان ارائه کند.
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