اساتید حوزه علمیه شبهات قرآنی را پاسخ دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین علوی مهر، شامگاه شنبه در جمع تعدادی از اعضای انجمن قرآن پژوهی که در بیت علامه طباطبایی برگزار شد، با ارائه گزارشی از برنامه‌های صورت گرفته در انجمن قرآن پژوهی حوزه اظهار داشت: ۸ نشست علمی و دو نشست نقد کتاب در این انجمن و با حضور آیت الله العظمی مکارم شیرازی و همچنین دو نشست بین‌المللی با حضور مهمانان خارجی نمایشگاه قرآن برگزار شده است.

وی بیان داشت: اولویت‌های پژوهش در حوزه دانش تفسیر قرآن کریم در موضوعات مختلف تفسیر و علوم قرآنی در قالب کتابی به نگارش درآمده و منتشر شد.

رئیس انجمن قرآن پژوهی حوزه در ادامه با بیان اینکه امروز دشمنان مکتب اسلام و قرآن به القای شبهات در زمینه آیات الهی روی آورده‌اند، افزود: فردی به نام دکتر سها در بیش از ۸۰۰ صفحه شبهاتی را علیه آیات الهی نوشته است که تعداد ۴۰۰ شبه را در سایت‌های مختلف منتشر کرده است که این امر در افرادی که اطلاعات قوی از علوم قرانی ندارند تأثیر منفی گذاشته و به نوعی قرآن زدگی را ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: متأسفانه این شبهات در دانشگاه‌ها و در میان دانشجویان نیز مطرح می‌شود که برخی از اساتید و دانشگاهیان خواستار پاسخگویی حوزه‌های علمیه در زمینه رفع این شبهات هستند.

حجت الاسلام علوی مهر، افزود: علما و اساتید برجسته حوزه علمیه در گذشته هرگاه القای شبهاتی علیه دین اسلام را شاهد بودند دروس خود را تعطیل می‌کردند و در راستای پاسخگویی به این شبهات کتاب‌هایی تألیف می‌کردند تا اذهان جامعه را نسبت به آن موضوع روشن کنند.

وی در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: امروز تفاسیر تک‌نگاری و مختصر مورد تأکید مقام معظم رهبری است و باید به سمت نگارش تفاسیر تک‌جلدی حرکت کنیم که در آن آیات به همراه معانی و مفاهیم مختصر گنجانده شده باشد.