به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه رادیویی «افق» با حضور محمود صلاحی، رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و علیاکبر توپچی، رئیس فرهنگسرای قرآن و با اجرایکارشناسی محمدرضا پورمعین به مهترين اولويت هاي برنامه هاي قرآني در سطح شهر تهران پرداخت.
علیاکبر توپچی، رئیس فرهنگسرای قرآن در این برنامه با اشاره به برگزاري چهاردهمین همایش عمری با قرآن گفت: زحمت راهاندازی همایش عمری با قرآن توسط محمدرضا پورمعین آغاز شد و ما هم تلاش کردیم پرچمی که ۱۴ سال گذشته برافراشته شده است را بالا نگه داشته و این برنامه را دنبال کنیم.
وی افزود: براین اساس چهاردهمین همایش عمری با قرآن ۱۲ تیرماه در ایوان شمس برگزار شود. برای اینکه بتوانیم انتخابهای به حق و شایستهای در جامعه قرآنی داشته باشیم از اوایل سال ۹۴ بحث انتخاب پیشکسوتان و فعالان قرآنی را با حضور اساتید و صاحبنظران قرآنی آغاز کردیم.
تجلیل از ۷ پیشکسوت قرآنی در همایش عمری با قرآن
توپچی در ادامه گفت: امسال در خدمت هفت پیشکسوت قرآنی بودیم و طبق روال گذشته هرسال در خدمت خانواده یکی از قاریان شهید بودیم که امسال نیز در خدمت خانواده شهید عبدالله مداح بودیم.
وی ادامه داد: همچنین بهروز یاریگل، استاد و کارشناس قرآنی، علی فربین، قاری قرآن، مجید مجیدی، کارگردان قرآنی، طاهرخوشنویس تبریزی، حمیدرضا مستفید، استاد و مدرس قرآن و اکرم السادات معینی، مدرس قرآن کریم از دیگر چهرههایی بودند که در چهاردهمین همایش عمری با قرآن تجلیل شدند.
رئیس فرهنگسرای قرآن در این بخش از سخنان خود درباره تعدد برگزاری همایشهای عمری با قرآن گفت: در همایش عمری با قرآن در خدمت اساتیدی هستیم که در شهر تهران و کشور شناخته شده هستند، اما اساتید دیگری در شهر تهران داریم که شاید بیش از ۴۰ سال است به آموزش قرآن میپردازند اما اسمی از آنها نیست.
وی افزود: یکی از برنامههایی که طی ماههای گذشته و چند سال اخیر داشتهایم با عنوان مجمع قرآنیان شهر تهران بود که در این مجمع به اساتید و چهرههای قرآنی در مناطق مختلف شهر تهران توجه داشتهایم. متأسفانه چند ماهی است که مجمع قرآنیان را نداشتهایم اما امیدواریم این مجمع دوباره فعالیت خود را ادامه دهد.
تجلیل از اساتید و پیشکسوتان قرآنی در جلسات قرآن
توپچی در ادامه گفت: همچنین میتوانیم مراسم تجلیل از اساتید و پیشکسوتان قرآنی را نه فقط در قالب همایشهای عمری با قرآن، بلکه در جلسات قرآن اساتید قرآن و با حضور شاگردان آنها برگزار کنیم، چرا که این کار نیز تأثیرات بسیاری خواهد داشت و امیدواریم این کار را نیز در جهت تکریم اساتید و پیشکسوتان قرآنی دنبال کنیم.
در این بخش از برنامه افق، محمود صلاحی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اظهار کرد: هماکنون فعالیتهایی در سطح شهر تهران، شهرداری تهران، کمیسیون فرهنگی شهر تهران و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و فرهنگسرای قرآنی انجام میشود که این فعالیتها همه ساله رو به رشد بوده و افزایش هم پیدا کرده است اما اگر این فعالیتها را در مقایسه با شأن و جایگاه قرآن بررسی کنیم این فعالیتها خیلی کم است و باید ارتقا پیدا کند.
صلاحی افزود: تهران باید پنج هزار یا ۱۰ هزار جلسه قرآن داشته باشد و همه محافل شهر تهران باید قرآنی باشد اما این جلسات قرآن نباید تنها محدود به صوت و لحن باشد بلکه باید صوت و لحن را مقدمهای برای ورود به قرآن قرار دهیم و در ادامه به تدبر در قرآن توجه داشته باشیم؛ در حالی که ما به اندازهای که باید با قرآن ارتباط نداریم.
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در این بخش از سخنان خود گفت: در شهرداری تهران تقسیم کاری داشتهایم که کارهای حرفهای و تخصصی و قلهای با سازمان فرهنگی هنری شهرداری باشد و کارهای عمومی نیز با معاونت فرهنگی شهرداری تهران باشد.
وی افزود: هرچند که فرهنگسرای قرآن به صورت تخصصی به فعالیت قرآنی میپردازد اما رئیس فرهنگسرای قرآن باید به نحوی فعالیت کند که تمامی فرهنگسراهای شهر تهران یک گروه قرآنی داشته باشند و فعالیتهای متعدد قرآنی را دنبال کنند.
حمایت از فرهنگسراها برای راهاندازی گروههای قرآنی
صلاحی ادامه داد: ما باید تا پایان سال ۹۴ به روسای فرهنگسراها مهلت دهیم تا در هر فرهنگسرا یک گروه قرآنی متشکل از فعالان و اساتید قرآنی آن محله داشته باشیم؛ پشتیبانی این کار را نیز در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بر عهده میگیریم و هر حمایتی که در این حوزه لازم باشد را انجام میدهیم.
علي اكبر توپچی نيز در بخش ديگري از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰۰ جلسه قرآن در شهر تهران را شناسایی کردهایم، گفت: خیلی از جلسات قرآنی شهر تهران به دلیل عدم حمایت تعطیل شده است؛ ما استادی را داشتیم که میگفت به جهت نداشتن قرآن و ... جلسهام تعطیل شد.
وی با بیان اینکه جلسهای به منظور حمایت از جلسات قرآن شهر تهران تشکیل شده است، گفت: این جلسه مقدمهای برای برگزاری همایش «شمیم قرآن» شد و همچنین یکی از کارهایی که در فرهنگسرای قرآن آغاز کردهایم حمایت از جلسات قرآن، شناسایی و ساماندهی جلسات قرآن به عنوان پایگاههای ترویج قرآن است.
محمود صلاحی در این بخش از برنامه افق گفت: ما یک قاری قرآن داریم و باید یک حامی قرآن هم پیدا کنیم و آن استاد که به خاطر نبود قرآن جلسه قرآن را تعطیل کرده است اگر به چند آدم متدین مراجعه میکرد نه تنها قرآن بلکه جای برگزاری جلسات قرآن را نیز تأمین میکرد.
وی با عنوان این مطلب که نباید فعالیتهای قرآنی را منحصر به بخشهای دولتی کنیم، گفت: اگر ما خوب کار کنیم مردم نذر میکنند که کلاس قرآن راهاندازی کنند؛ هیچ کلاس و درسی مانند قرآن نیست و باید زمینه آن را فراهم کنیم که این جلسات و کلاسهای قرآن حتی از سوی مردم راهاندازی شود و دولت نیز حمایت کند.
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در این بخش از سخنان خود عنوان کرد: مسئولیتها در هر حوزهای ماندنی نیست و تا وقتی که هستید برای جامعه هدف خود یک کار قرآنی انجام دهید که برای شما بماند و بعد از اینکه از آن مجموعه جدا شدید یک خاطره خوب قرآنی برای شما بماند.
صلاحی در پایان سخنانش با تأکید بر لزوم ایجاد فروشگاههای قرآنی در شهر تهران گفت: باید یک فروشگاه تیپ در شهر تهران داشته باشیم و در ادامه موسسات و تشکلهای قرآنی را ساماندهی کنیم تا همه موسسات تبدیل به یک شبکه متصل شوند و همچنین مشابه فروشگاه تیپ در همه فرهنگسراهای شهر تهران ایجاد شود تا همه بدانند که برای خرید محصولات قرآنی باید به این فروشگاهها سر بزنند.
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