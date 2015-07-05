به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فروشگاه مرکزی شهر کتاب، مراسم پرده خوانی شهادت حضرت علی(ع)، فردا دوشنبه ۱۵ تیرماه با حضور مرشد میرزاعلی برگزار می‌ شود.

مژگان امجد، مدیر فروشگاه مرکزی شهرکتاب در این‌باره گفت: این فروشگاه در مناسبت‌های مذهبی و عزاداری با دعوت از هنرمندان پرده‌خوان تلاش می‌کند ضمن بزرگداشت مناسبت‌های مذهبی، مراسم‌ آئینی سنتی کشورمان را احیا و نسل امروز را با هنرهای قدیمی ایرانی آشنا کند.

امسال نيز بنا به سنت سال‌های گذشته، مراسم پرده‌خوانی شهادت حضرت علی(ع) در كافه كتاب اين مجموعه برگزار می شود.

مراسم پرده‌خوانی شهادت حضرت علی(ع) روز دوشنبه ۱۵ تير از ساعت ۱۸:۳۰ با حضور مرشد محسن میرزاعلی برپا می شود و علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند به شهر کتاب مرکزی واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از تقاطع مطهری، نبش کوچه کلاته، مراجعه کنند.