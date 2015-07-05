یک محموله لباس قاچاق در آستارا کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحیم مهدی زاده ظهر یکشنبه در نشست سلامت اداری پرسنل فرماندهی انتظامی شهرستان آستارا اظهار کرد: ماموران نیروی انتظامی آستارا طی چند روز گذشته دو هزار و ۲۴۳ سود لباس قاچاق را کشف کردند.

وی افزود: همچنین از صندوق یک خودرو پژو که از سمت استان های غربی وارد گیلان شده بود، ۴۰ قبضه سلاح شکاری شامل ۱۰ قبضه پنج تیر، ۲۰ قبضه دو لول و ۱۰ قبضه تک لول کشف شد که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود.

سرهنگ مهدی زاده به کشف و ضبط روغن زیتون قاچاق اشاره کرد و گفت: همچنین در جریان بازرسی های ماموران ایستگاه بازرسی قلعه که در محور مواصلاتی اردبیل- آستارا قرار دارد، ۱۹۰ لیتر روغن زیتون به همراه لوازم بهداشتی قاچاق نیز کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا با اعلام رضایت شهروندان آستارا از اجرای طرح جامع تامین امنیت اجتماعی افزود: فرهنگ و همکاری مردم نقش نخست را در تامین امنیت جامعه بر عهده داشته و نیروی انتظامی سیاست های خود را در ایمن سازی جامعه بر این محور مبتنی کرده است.

وی با بیان اینکه امنیت اجتماعی به میزان مشارکت جامعه بستگی دارد و مردم رکن اساسی ایجاد و حفظ امنیت جامعه هستند، افزود: نیروی انتظامی با درک احساس مسئولیت توانسته با بهره جستن از روش های نوین پلیسی در کنار اقتدار و امنیت، آرامش و سلامت جامعه را با نهایت احترام و عطوفت به مردم ارائه دهد.

مهدی زاده با اشاره به احساس امنیت مثبت و پایدار در شهرستان مرزی بندر آستارا اعلام کرد: با همکاری مردم ودستگاه های مربوط موفق شده ایم سرقت را به پایین ترین درصد ممکن برسانیم و با افزایش توان رزمی نیروهای گشت موتوری، پیاده و نیروهای نامحسوس در راه ارتقای امنیت اجتماعی، مبارزه با قاچاق کالا و همچنین مبارزه با افراد شرور گام های مثبتی بر داریم.

فرمانده نیروی انتظامی آستارا دفاع از حق و حقوق مردم و امنیت آنان را از دغدغه های اصلی پلیس دانست و تاکید کرد: از راهکارهای جلب اعتماد مردم به پلیس، راستگویی و صداقت در کارها و خدمت بی منت است.

وی تاکید کرد: نیروی انتظامی مقتدرانه حافظ امنیت و پاسدار ارزش های اسلامی است.