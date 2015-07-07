اهدای زندگی در طرح حمایت ماندگار/ پیش بینی اهدای ۱۴ هزار واحد خون

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم نخ ساز با اشاره به اجرای طرح حمایت ماندگار در ماه مبارک رمضان در سراسر کشور، افزود: در این ایام جمع کثیری از مردم نوعدوست و نیکوکار کشور با پذیرش عضویت داوطلبانه در جمعیت هلال احمر، خون خود را نیز به بیماران اهدا کردند.

وی گفت: همزمان با ماه رمضان و به ویژه شب های قدر، با ثبت بیش از هزاران واحد اهدای خون بخشی از کمبود ذخایر خونی در سراسر کشور را جبران کردند.

نخ ساز افزود: در این طرح داوطلبان با هدف کمک به همنوع و اهدای زندگی به بیماران به مراکز اهدای خون مراجعه کردند و پیش بینی شده است در این ماه ۱۴ هزار واحد خون از سوی آنها به بیماران نیازمند به فرآورده های خونی اهدا شود.

به گفته وی، پیش بینی شده است در روزهای باقیمانده از ماه مبارک رمضان شاهد رشد چشمگیری در آمار اهدای خون داوطلبان باشیم که این نشان از همراهی همیشگی مردم با سازمان انتقال خون کشور، به عنوان بخشی از تامین کنندگان چرخه فرآورده های خونی کشوردارد.